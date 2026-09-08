Погибшими при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказались силовики, приехавшие на сборы

При сходе лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии погибли 12 сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств, проходивших сборы по горной подготовке, а также гражданский инструктор Альберт Изотов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. Еще пять участников сборов числятся пропавшими без вести. Официально МЧС к утру 8 сентября сообщало о 12 найденных погибших.

Лавина сошла вечером 6 сентября со склона горы Мижирги. Всего в зарегистрированной группе находились 33 человека. Группа не совершала обычного спортивного восхождения. Силовики проходили плановые учебные сборы: они отрабатывали передвижение по ледовому рельефу, организацию страховки, самозадержание на снегу и транспортировку пострадавших. Для занятий участники разбили палаточный лагерь, который вместе с учебными площадками оказался под лавиной.

Сборы проводил опытный петербургский альпинист и инструктор Альберт Изотов. По сведениям «Коммерсанта», снежно-ледовая масса накрыла группу, когда она возвращалась в базовый лагерь. Источники издания утверждают, что десяти выжившим потребовалась медицинская помощь.

В Росгвардии подтвердили, что часть погибших служила в ведомстве. При этом там назвали недостоверными сообщения о том, что погибшие были сотрудниками элитного Центра специального назначения «Витязь». Семьям погибших пообещали оказать помощь.

Поиски пяти пропавших продолжаются в условиях опасности повторных обрушений. Утром 8 сентября на склоне снова сошла снежно-ледовая масса, однако спасатели не пострадали. К операции привлекли вертолет Ми-8, еще 46 сотрудников МЧС находятся в готовности в альплагере «Безенги». В Черекском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. В ведомствах, направивших сотрудников на сборы, также проводятся служебные проверки. О подозреваемых или обвиняемых по делу пока не сообщалось.