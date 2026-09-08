Мэрия Нью-Йорка опубликовала документы о токсичном воздухе после терактов 11 сентября, который власти города называли безопасным в 2001 году

Власти Нью-Йорка знали о токсичном загрязнении воздуха после терактов 11 сентября 2001 года, но продолжали публично называть его безопасным. Об этом свидетельствуют документы, которые опубликовала администрация мэра Зохрана Мамдани. Часть материалов до публикации изучила газета The New York Times.

В первоначальную подборку вошли около 170 тыс. страниц отчетов о качестве воздуха и загрязнении, а также переписка городских чиновников. Документы показывают, что асбест продолжали находить на расстоянии до 800 метров от руин Всемирного торгового центра даже спустя десять месяцев после терактов. В некоторых пробах из других районов Нижнего Манхэттена его содержание превышало допустимые пределы.

Проведенный в ноябре 2001 года аудит также зафиксировал скачки концентрации канцерогенного бензола возле разрушенных башен и рост содержания асбеста в воздухе на свалке Фреш-Киллс, куда вывозили обломки. В здании Deutsche Bank возле Всемирного торгового центра с сентября 2001-го по апрель 2002 года находили асбест, канцерогенные органические соединения, тяжелые металлы, грибки и бактерии. При этом часть проб соответствовала нормам, а опубликованные материалы охватывают лишь часть проведенных замеров.

Несмотря на это, тогдашний мэр Рудольф Джулиани осенью 2001 года уверял жителей, что неприятный запах возле руин не представляет опасности для здоровья. Сменивший его Майкл Блумберг в феврале 2002 года говорил, что все проведенные проверки показали допустимое качество воздуха.

Среди опубликованных материалов оказалась так называемая записка Хардинга, подготовленная в октябре 2001 года. В ней городские власти обсуждали риск более чем 10 тыс. исков от людей, подвергшихся воздействию токсичных веществ после возвращения в Нижний Манхэттен. Нью-Йорк ранее отрицал существование документа, однако представители организации 9/11 Health Watch нашли его в частном архиве в Техасе.

9/11 Health Watch потребовала раскрыть документы еще в 2023 году. Городской департамент охраны окружающей среды сначала утверждал, что материалов не существует, но позднее обнаружил 68 коробок с сотнями тысяч страниц. В мае 2026 года суд признал отказ предоставить их незаконным, назвав действия властей «произвольными и необоснованными».

Публикация документов стала частью соглашения, завершившего два судебных разбирательства. Нью-Йорк выделил $34 млн на создание электронного архива и собирается пополнять его в течение следующего года. Материалы также могут помочь заболевшим подтвердить, что они находились в зоне загрязнения, и получить медицинскую помощь или компенсацию.

Последствия воздействия токсичной пыли сохраняются спустя 25 лет. Согласно опубликованному отчету пожарной службы Нью-Йорка, заболевания, связанные с 11 сентября, диагностированы более чем у 10 тыс. ее сотрудников, в том числе более чем у 4 тыс. человек — онкологические.