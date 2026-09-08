Каждый пятый школьник в странах ОЭСР не достиг базового уровня сразу по трем предметам. Средние баллы — худшие за историю исследований PISA

- 1.Баллы скрывают масштаб проблемы
- 2.Школьникам все труднее читать длинные тексты
- 3.Одной пандемией падение не объяснить
- 4.Экраны и ИИ не дают простого объяснения
- 5.Разрыв сократился из-за ухудшения результатов богатых
- 6.Восточная Азия сохранила лидерство
- 7.Украина участвовала во время войны, Россия выбыла из исследования
Каждый пятый 15-летний участник исследования PISA в странах Организации экономического сотрудничества и развития не достиг базового уровня одновременно по чтению, математике и естественным наукам — в 2022 году таких было 16%, следует из опубликованного доклада. Средние показатели по всем трем дисциплинам оказались минимальными за 25-летнюю историю тестирования. Сильнее всего ухудшились навыки чтения: за десять лет средний балл опустился на 28 пунктов, что примерно соответствует полутора годам обучения.
PISA 2025 стало крупнейшим исследованием за всю историю программы. В тестировании участвовали более 760 тысяч подростков из 91 страны и образовательной системы, представляющие около 33 млн 15-летних. Участники выполняли двухчасовой тест, проверявший способность применять полученные знания, анализировать информацию и решать практические задачи.
Баллы скрывают масштаб проблемы
Базовым в PISA считается второй уровень. По естественным наукам его достижение означает, что школьник способен объяснить знакомое явление, интерпретировать простые данные, выбрать подходящее доказательство и оценить надежность источника хотя бы по одному критерию. Ниже этого порога оказались 26% учащихся в странах ОЭСР, по чтению — 31%, по математике — 35%. Высших уровней по естественным наукам достигли только 7%.
В основной выборке ниже базового уровня сразу по трем предметам оказались 19,7% подростков. Однако ОЭСР отдельно учитывает 15-летних, не охваченных тестированием: тех, кто не посещает школу, учится не старше 6-го класса или не вошел в выборку по другим причинам. При таком расширенном расчете доля подростков ниже базового уровня по всем трем дисциплинам достигает 29%, а хотя бы по одной — 49%.
Школьникам все труднее читать длинные тексты
За десять лет средний результат по чтению в странах ОЭСР снизился с 489 до 461 балла, по математике — с 485 до 463, по естественным наукам — с 489 до 482. Только между исследованиями 2022 и 2025 годов школьники потеряли 14 пунктов по чтению и 9 по математике. ОЭСР приблизительно приравнивает 20 баллов к одному году обучения, хотя предупреждает, что этот показатель нельзя механически применять при сравнении отдельных стран.
Наибольшее ухудшение исследователи зафиксировали в заданиях с длинными текстами и в вопросах, требующих сопоставить несколько источников, оценить информацию и сделать вывод. Доля школьников, которые читали быстро и точно, с 2018 года сократилась примерно на 7 процентных пунктов. Одновременно число «торопливых читателей», быстро дававших неправильные ответы, выросло с 7 до 11%. В заключительных частях теста результаты падали сильнее, чем в начале, что авторы связывают со снижением внимания, настойчивости или уверенности при выполнении сложных заданий.
Одной пандемией падение не объяснить
Ухудшение началось еще до пандемии COVID-19, поэтому последствия закрытия школ не объясняют его полностью. Проверенные в 2025 году подростки были 10–11-летними весной 2020 года, когда во многих странах прервалось очное обучение. Однако прямой связи между продолжительностью ограничений и последующими результатами ОЭСР не нашла: в Швеции школы почти не закрывались, но показатель чтения снизился примерно на 21 пункт, тогда как в Коста-Рике после почти 20 недель ограничений статистически значимого падения не произошло.
Исследователи также отмечают снижение интереса к учебе. Только 57% подростков ответили, что им не скучно узнавать новое, причем с 2022 года этот показатель ухудшился в 60 образовательных системах и не улучшился ни в одной. Родительская поддержка тоже ослабла: доля школьников, которых взрослые хотя бы раз в неделю спрашивают о прошедшем учебном дне, сократилась с 77 до 71%. Среднее время выполнения домашних заданий уменьшилось примерно на десять минут в день — до 1,4 часа.
Экраны и ИИ не дают простого объяснения
По оценке PISA, подростки в странах ОЭСР проводят с цифровыми устройствами около 6 часов в будний день, из них 3,4 часа — ради развлечений. В школе гаджеты используются в среднем 1,7 часа для учебы и еще 1,1 часа для других занятий. Около 28% учеников рассказали, что одноклассники отвлекаются на устройства на большинстве или на каждом уроке естественных наук. В китайских регионах, Японии и Южной Корее этот показатель не превышает 10%.
При этом сам по себе экран не обязательно связан с худшими результатами. Умеренное использование устройств для учебы сочетается с более высокими баллами, тогда как продолжительное использование для развлечений в школе — с более низкими. Запреты на телефоны уменьшают число отвлекающихся учеников, но исследователи не нашли связи между введением таких запретов и улучшением средних результатов страны.
ИИ-чат-ботами для выполнения хотя бы одного вида школьной работы пользовались 86% опрошенных. Около 46% обращались к ним для учебы не реже раза в неделю, а 19% — почти ежедневно. Не использовавшие ИИ для пересказа текстов, подготовки черновиков и предварительного поиска в среднем набирали больше баллов, однако умеренные пользователи чат-ботов для обучения не уступали тем, кто ими не пользовался.
Разрыв сократился из-за ухудшения результатов богатых
Разница между детьми из более и менее обеспеченных семей уменьшилась, но не благодаря улучшению результатов второй группы. С 2022 года баллы по чтению у наиболее обеспеченной четверти школьников снизились на 20 пунктов, а у наименее обеспеченной — на 4. По математике первая группа потеряла 14 пунктов, тогда как у второй статистически значимого изменения не произошло. По естественным наукам показатели обеспеченных подростков уменьшились на 8 пунктов, а результаты менее обеспеченных почти не изменились.
При этом социально-экономический разрыв остается огромным. По естественным наукам наиболее обеспеченные школьники опережают наименее обеспеченных в среднем на 85 баллов — это соответствует более чем четырем годам обучения. Базового уровня не достигают 37% подростков из неблагополучных семей и 12% их наиболее обеспеченных сверстников. Доклад также показывает, что одних расходов недостаточно: Люксембург потратил на обучение одного школьника около $289 тысяч, но уступил по естественным наукам Ирландии, Франции и Италии, где расходы были в два с лишним раза ниже.
Восточная Азия сохранила лидерство
Лучшие результаты показали четыре участвовавших в исследовании китайских региона: Пекин, Шанхай, Цзянсу и Чжэцзян. Они заняли первое место по математике и естественным наукам, а Сингапур — по чтению. Эстония и Великобритания стали единственными образовательными системами за пределами Восточной Азии, вошедшими в первую десятку сразу по всем трем дисциплинам.
Выше среднего уровня ОЭСР по чтению, математике и естественным наукам выступили только 18 из 91 участника. Наиболее резкое падение по чтению с 2022 года произошло в Латвии, Израиле, Гватемале и на Мальте, а по математике — на Мальте, в Израиле, Словении, Латвии и Сербии. Одновременно Грузия, Камбоджа, ОАЭ и Турция улучшили показатели сразу по нескольким направлениям.
Украина участвовала во время войны, Россия выбыла из исследования
В Украине исследование охватило 7105 подростков из 294 учебных заведений в 17-ти из 27 регионов. Из-за российского вторжения тестирование не проводилось в десяти регионах, включая Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым. Украинские показатели остались примерно на уровне 2022 года: базового уровня достигли 65% участников по естественным наукам, 54% по математике и 55% по чтению. Ниже базового уровня по всем трем дисциплинам оказались 29,3% протестированных подростков.
Россия в PISA 2022 и 2025 годов не участвовала. Последние сопоставимые результаты относятся к 2018 году: 479 баллов по чтению, 488 по математике и 478 по естественным наукам. В марте 2022 года ОЭСР приостановила участие России и Беларуси в своих органах после начала полномасштабного вторжения в Украину.