Каждый пятый школьник в странах ОЭСР не достиг базового уровня сразу по трем предметам. Средние баллы — худшие за историю исследований PISA

Ухудшение началось еще до пандемии COVID-19, поэтому последствия закрытия школ не объясняют его полностью. Проверенные в 2025 году подростки были 10–11-летними весной 2020 года, когда во многих странах прервалось очное обучение. Однако прямой связи между продолжительностью ограничений и последующими результатами ОЭСР не нашла: в Швеции школы почти не закрывались, но показатель чтения снизился примерно на 21 пункт, тогда как в Коста-Рике после почти 20 недель ограничений статистически значимого падения не произошло.

Исследователи также отмечают снижение интереса к учебе. Только 57% подростков ответили, что им не скучно узнавать новое, причем с 2022 года этот показатель ухудшился в 60 образовательных системах и не улучшился ни в одной. Родительская поддержка тоже ослабла: доля школьников, которых взрослые хотя бы раз в неделю спрашивают о прошедшем учебном дне, сократилась с 77 до 71%. Среднее время выполнения домашних заданий уменьшилось примерно на десять минут в день — до 1,4 часа.