Продавцы Wildberries пожаловались Мишустину на задержку 20 млрд рублей. В компании сослались на DDoS-атаки

Продавцы Wildberries обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину из-за задержек выплат за проданные товары, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрея Пасынкова. По оценке организации, речь идет примерно о 20 млрд рублей. Обращение направили 3 сентября с просьбой поручить Федеральной антимонопольной службе оценить ситуацию, а Федеральной налоговой службе — учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы.

Речь идет о деньгах за товары, проданные с 27 июля по 2 августа. Заявки на вывод средств предприниматели подали 17 августа и должны были получить выплаты до 26 августа. В опросе СПМ участвовали почти 2 тысячи продавцов, из них 95,6% сообщили, что денег не получили. В правительстве, ФАС и ФНС на запросы газеты не ответили.

В свою очередь в Wildberries утверждают, что с большинством продавцов рассчитались, а оставшиеся задержки связаны с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца». По объяснению компании, защитные системы временно приостанавливают отдельные переводы, при этом деньги остаются в сохранности. Еще 1 сентября в пресс-службе маркетплейса обещали, что оставшиеся продавцы получат выплаты в течение трех дней.

Летом логистическая сеть Wildberries подверглась серии ударов украинских беспилотников. К 19 августа The Insider насчитал 21 атакованный логистический объект в 16 российских регионах и аннексированном Симферополе. Значительные повреждения получили 14 объектов, после атак часть операций пришлось переносить на другие площадки. Незадолго до начала масштабных ударов Wildberries включил атаки беспилотников, обстрелы и взрывы в перечень обстоятельств непреодолимой силы, при которых компания вправе не компенсировать утраченные товары.

В конце августа правительство утвердило налоговые послабления для пострадавших продавцов. Для предпринимателей, соответствующих установленным критериям, сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов за август 2026 года — июль 2027 года перенесли на 12 месяцев. До конца 2026 года для них также приостановили выездные налоговые проверки. Перечни получателей поддержки и суммы ущерба формирует сама компания РВБ, объединяющая Wildberries и Russ, и передает их в ФНС.