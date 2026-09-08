Суд снял с выборов кандидата «Яблока» из-за Бэнкси и цитат Сахарова и Громыко. Партия уже лишилась списков в четырех регионах

Челябинский областной суд снял с выборов в Госдуму кандидата от «Яблока» Ярослава Щербакова, сообщила партия. Решение пока не вступило в силу, «Яблоко» намерено его обжаловать.

Иск об отмене регистрации Щербакова подал его соперник по Челябинскому одномандатному округу № 188, кандидат от партии «Зеленые» Артем Кунгурцев. По данным «Яблока», основанием стали якобы незаконная агитация и нарушения авторских прав.

Среди претензий — появление в предвыборном ролике Щербакова работы Бэнкси «Девочка с шариком», изображения Андрея Сахарова с цитатой «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью», а также слов советского дипломата Андрея Громыко: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны».

Щербаков — один из десятков кандидатов «Яблока», которые уже лишились регистрации или рискуют быть снятыми с выборов. По данным «Ведомостей» на 7 сентября, из 137 выдвинутых партией кандидатов по одномандатным округам регистрацию сохраняли 119. В партии ожидают, что до дня голосования кампанию смогут продолжить только около 108 человек.

Ранее «Яблоко» фактически лишилось возможности участвовать в выборах в Госдуму по партийным спискам. 10 августа Верховный суд по иску партии «Родина» отменил регистрацию федерального списка «Яблока», а 14 августа апелляционная коллегия оставила решение в силе. Среди оснований также назывались нарушения авторских прав: претензии касались использования строк советских стихотворений, фрагментов фильмов, песни «Пусть всегда будет солнце» и изображения, созданного нейросетью.

После этого суды отменили регистрацию списков «Яблока» на выборах в региональные парламенты уже в четырех субъектах: Карелии, Псковской, Свердловской и Калининградской областях. В Карелии и Псковской области иски подавала «Родина», в Свердловской — ЛДПР, в Калининградской — «Коммунисты России».

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области списки партии ранее не зарегистрировали избирательные комиссии. Таким образом, из региональных кампаний «Яблоко» продолжает участвовать по партийным спискам в Новгородской и Томской областях.

После снятия федерального списка одномандатники остаются для «Яблока» единственной возможностью участвовать в выборах в Госдуму.