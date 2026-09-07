WP: Штат США Нью-Мексико уже год внедряет бесплатные детские сады, но мест на всех так и не хватает

Через год после запуска в Нью-Мексико программы бесплатного присмотра за детьми для всех семей штата многие родители всё ещё не могут найти место в детском саду, пишет The Washington Post.

Губернатор-демократ Мишель Лухан Гришэм объявила о расширении программы дошкольного ухода на все семьи штата в сентябре прошлого года — этот шаг сначала называли историческим прорывом в решении проблемы, которая съедает бюджеты семей по всей стране: по данным Министерства труда США, стоимость ухода за малышом нередко превышает годовую арендную плату. Программа частично финансируется за счёт доходов штата от нефти и газа.

Число детей, охваченных программой, выросло с 32 тыс. до 47 тыс., но вместе с ним резко увеличились и расходы. Финансовый директор программы утверждает, что её уволили после того, как она указала на дефицит бюджета в $83 млн, — по этому поводу подан судебный иск. Аналитики законодательного собрания штата предупреждают, что ежегодные расходы могут вырасти почти до $849 млн — примерно на $400 млн больше показателей 2026 финансового года. Республиканцы штата прозвали программу «нянями для миллионеров», указывая, что более состоятельные семьи, ставшие получателями помощи после отмены имущественного ценза, вытесняют из очередей малообеспеченных.

Губернатор признаёт трудности запуска. В интервью MSNBC она сказала, что «мы строим ракету на ходу, пока летим на ней» и назвала программу «переломным моментом» для штата и образцом для остальной Америки. По её словам, на реализацию плана в ближайшие пять лет потребуется более $1 млрд из фонда раннего развития штата — на $300 млн больше, чем изначально выделили законодатели. При этом отчёт департамента дошкольного образования и ухода за детьми (ECECD) сообщает о росте зарплат воспитателей — до $19 в час, что на $3 выше общенационального медианного показателя.

Похожие, но менее масштабные программы уже действуют в Вермонте и Коннектикуте, а мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани запускает бесплатные детские сады для тысяч двухлетних детей города — тоже, как отмечается, не без трудностей на старте. На момент запуска программы в детских садах штата не хватало мест примерно для 15 тыс. детей. С тех пор власти увеличили вместимость на 6,7 тыс. мест — то есть нехватка сократилась примерно до 8,3 тыс. Однако, как пишет WP, этого недостаточно и многие родители до сих пор не надеются получить место раньше следующего года.