Путин создал комиссию, которая будет решать, выдавать ли деньги семьям уехавших россиян из их замороженных активов

Президент России Владимир Путин создал Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер в отношении россиян, находящихся за границей и «уклоняющихся от исполнения наказания». Соответствующий указ от 7 сентября опубликован на портале правовой информации.

Несмотря на название, комиссия не будет принимать решения о заморозке имущества или других ограничениях. Согласно утвержденному Путиным положению, ее основная задача — рассматривать вопросы о назначении ежемесячного «гуманитарного пособия» близким родственникам человека, уже включенного в список лиц, к которым применяются ограничения. Речь идет о родственниках, у которых нет самостоятельных источников дохода.

Выплачивать пособие предполагается за счет замороженных денег или другого имущества самого человека, попавшего под ограничения, либо за счет денег на открытом для него специальном рублевом счете. Размер пособия определяет правительство по согласованию с Центробанком. Это предусмотрено законом № 284-ФЗ, который Путин подписал 4 августа.

Комиссию возглавит министр юстиции. В нее войдут представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры. Персональный состав должен быть сформирован в течение месяца. Комиссия сможет запрашивать материалы в российских ведомствах и у «компетентных органов иностранных государств», приглашать на заседания чиновников и специалистов. Решения будут приниматься консенсусом, а если договориться не удастся — большинством голосов.

Сам закон о временных ограничительных мерах распространяется на находящихся за границей россиян, которые уклоняются от исполнения вступившего в силу уголовного наказания либо наказания по ряду административных статей. В их числе — законодательство об «иноагентах», «дискредитация» армии, призывы к санкциям против России, участие в деятельности «нежелательных» организаций и призывы к нарушению территориальной целостности. Для применения мер одновременно должны быть подтверждены наличие наказания, уклонение от его исполнения и нахождение человека за пределами России.

Решение о применении ограничений принимает Минюст, который также ведет открытый список таких лиц. Закон позволяет, в частности, блокировать их деньги и другое имущество, ограничивать операции с недвижимостью и автомобилями, запрещать доступ к банковским приложениям для переводов, выдачу кредитов, регистрацию в качестве ИП и получение ряда госуслуг в электронной форме.