ЦИК снял с выборов коммуниста Николая Бондаренко после протокола о «пропаганде экстремизма»

Центральная избирательная комиссия России аннулировала регистрацию политика Николая Бондаренко в качестве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ после привлечения его к административной ответственности за демонстрацию «экстремистской символики». Об этом сообщает «Интерфакс».

За снятие Бондаренко с выборов проголосовали 12 членов ЦИК, один выступил против. Политик возглавлял региональную группу списка КПРФ, в которую входят Удмуртия и Пермский край. После его исключения комиссия также постановила внести изменения в избирательные бюллетени в этих регионах.

21 августа Бондаренко задержали в Саратове и составили на него протокол по статье 20.3 КоАП РФ о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской символики или символики экстремистских организаций. В тот же день суд оштрафовал политика на 1000 рублей. Привлечение к ответственности по этой статье влечет временный запрет на участие в выборах.

В КПРФ заявили, что поводом для дела стала опубликованная в 2024 году фотография Алексея Навального. Сам Бондаренко утверждал, что не администрировал ресурсы, на которых силовики обнаружили фотографию. Решение суда он обжаловал.

На заседании ЦИК представитель КПРФ Георгий Камнев назвал дело политически мотивированным. В партии также заявили, что избирательная комиссия не предоставила ее представителям материалы административного дела.

После задержания Бондаренко в нескольких российских регионах прошли акции в его поддержку и в поддержку других снятых с выборов кандидатов КПРФ. Около ста человек вышли на митинг в Тюмени, акция также состоялась в Чебоксарах, в других городах сторонники партии проводили одиночные пикеты.

В поддержку Бондаренко выступила Юлия Навальная. Она призвала голосовать против «Единой России», а в одномандатных округах — за кандидатов, которых рекомендует «Умное голосование».