Популярный у подростков мессенджер Blink передает геолокацию пользователей в сервис VK и работает на его инфраструктуре — «Новая-Европа»

По данным «Новой-Европа», при активном использовании Blink отправляет координаты раз в несколько секунд. Вместе с широтой и долготой передаются высота над уровнем моря, скорость и направление движения, точность определения местоположения и уровень заряда телефона. Издание утверждает, что эти данные поступают не только на основной сервер Blink, но и в MyTracker — аналитическую систему VK. Полученные пакеты позволяют связать местоположение с конкретным аккаунтом и устройством, а во многих случаях — и с действием пользователя в приложении.

Карты, аватарки и фотографии пользователей приложение, по данным расследования, загружает через сеть VK, а основной сервер Blink размещен в VK Cloud. При этом журналисты отдельно отмечают, что VK Cloud является публичным облачным сервисом и его использование само по себе не доказывает принадлежность Blink компании VK.

На более тесную связь между компаниями, по версии издания, указывает другая часть инфраструктуры и состав команды. Журналисты установили как минимум восемь руководящих сотрудников Blink, которые в последние годы работали в структурах VK. Некоторые из них, как предполагает редакция, могут продолжать работать там и сейчас. Четыре из пяти корпоративных адресов VK, найденных у сотрудников Blink в открытых данных, оказались действующими.

Еще одним косвенным свидетельством издание называет финансирование Blink. По отчетности компании, в 2025 году ее выручка составила 36,8 млн рублей, а чистый убыток приблизился к 500 млн рублей. При этом компания не привлекала кредитов и займов. Ее акционеры обязались вложить 1,53 млрд рублей, из которых 680 млн рублей уже были внесены. Кто именно владеет Blink, неизвестно: компания зарегистрирована как непубличное акционерное общество, поэтому информация об акционерах не раскрывается.

Blink запустили в 2023 году после закрытия похожего сервиса Zenly. Изначально приложение было прежде всего социальной картой, однако впоследствии в нем появились личные и групповые чаты, голосовые сообщения, фото и видео, звонки и другие функции мессенджера. По данным самого Blink, к августу 2025 года его месячная аудитория достигла 10 млн человек по всему миру. В июле 2024 года 72% пользователей сервиса были в возрасте от 11 до 24 лет.

Контрольный пакет голосов VK сосредоточен у АО «МФ Технологии», которому принадлежат 57,3% голосующих акций холдинга. По 45% «МФ Технологии» принадлежат «Газпром-медиа» и страховой компании СОГАЗ, еще 10% — структуре государственной корпорации «Ростех».

VK также сотрудничает с российскими силовыми структурами и передает им данные пользователей. Соцсеть входит в реестр организаторов распространения информации и обязана хранить сведения о пользователях и предоставлять их властям в предусмотренных законом случаях. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» неоднократно фиксировал уголовные дела, в которых силовики использовали данные и публикации из «ВКонтакте». По подсчетам правозащитников, именно эта соцсеть остается главным источником уголовных преследований за антивоенные высказывания в интернете.

В июле 2026 года Евросоюз ввел санкции против VK. В обосновании решения ЕС говорится, что компания сотрудничает с российскими властями и способствует репрессиям, в частности передает силовым структурам данные пользователей, публикующих критику войны России против Украины и другой запрещенный российскими властями контент. В ЕС заявили, что таким образом VK оказывает «техническую поддержку репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции».

Под санкции одновременно попало ООО «Коммуникационная платформа», связанное с VK и разработавшее государственный мессенджер MAX. Евросоюз утверждает, что разработка MAX проходила под надзором ФСБ, а приложение собирает в том числе сведения о геолокации пользователей. Санкции также ввели против Елены Багудиной, которая возглавляла ООО «Коммуникационная платформа». С начала 2026 года MAX управляет другое юрлицо — ООО «Мах» во главе с Фаритом Хуснояровым.