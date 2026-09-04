Венгрия продолжит давать убежище украинцам призывного возраста вопреки решению Евросоюза — премьер-министр

Венгерское правительство продолжит предоставлять убежище украинцам призывного возраста, несмотря на решение Евросоюза отказывать во временной защите гражданам Украины, не выполнившим свои воинские обязанности перед страной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, ЕС запирает людей в стране, находящейся в состоянии войны, поэтому Будапешт будет действовать иначе. Прежде всего это решение ориентировано на этнических венгров, проживающих в Закарпатье. По данным Евростата, Венгрия занимает лишь 19-е место среди стран Евросоюза по числу проживающих в них украинцев под временной защитой.

Мадьяр напоминал, что в середине июля ЕС изменил правила предоставления украинцам временной защиты, исключив из механизма военнообязанных граждан. Венгерский премьер заявил о несогласии Будапешта с этим решением:

«В то же время правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право предоставлять убежище также и мужчинам призывного возраста, бегущим на территорию Венгрии. Очевидно, в первую очередь с учетом наших закарпатских соотечественников, таких беженцев становится все больше, и скажу честно, лично я считаю недостойным и непостижимым, что Евросоюз так решил».

По его мнению, страны ЕС фактически запирают людей в воюющей стране и отказывают им в помощи, «хотя до сих пор правила были другими».

Механизм временной защиты для граждан Украины действует с марта 2022 года и на данный момент продлен до 4 марта 2028 года. Однако теперь воспользоваться им смогут только украинцы, выполнившие свои воинские обязанности перед страной. В Брюсселе пояснили такое решение «оборонными потребностями Украины».

Для получения временной защиты украинцам приходится доказывать отсутствие проблем с воинским учетом и службой. Например, заявители могут предъявить паспорт с украинским штампом, подтверждающий легальный выезд за границу. Кроме того, можно показать бумажный или электронный документ, подтверждающий выполнение предусмотренных законом обязательств по военной службе. Изменения не затрагивают тех, кто уже получил временную защиту на территории ЕС.

По данным Евростата, на июнь 2026 года лидером среди стран Европы, предоставляющих временную защиту украинцам, оставалась Германия (более 1,2 млн человек из 4,4 млн). На втором месте шла Польша (961 тысяча), на третьем — Чехия (390 тысяч). Венгрия не входила даже в десятку списка, занимая лишь 19 позицию. На начало лета в ней проживали 44,9 тысяч украинцев в таком статусе.