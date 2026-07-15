Евросоюз согласовал продление программы временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года, но исключил из нее военнообязанных

Страны Евросоюза согласились продлить действие программы временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года, говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Однако механизм, действующий для украинцев с марта 2022 года, был существенно изменен.

Теперь воспользоваться программой смогут только граждане, выполнившие свои воинские обязанности перед Украиной и легально выехавшие из страны. В Брюсселе пояснили, что решение принято с учетом «оборонных потребностей Украины».

Как отмечается в пресс-релизе, для получения временной защиты украинцам придется доказать отсутствие проблем с воинским учетом и службой. Например, заявители смогут предъявить паспорт с украинским штампом, подтверждающий легальный выезд за границу. Кроме того, можно показать бумажный или электронный документ, подтверждающий выполнение предусмотренных законом обязательств по военной службе.

Изменения не затронут тех, кто уже получил подобный статус на территории ЕС.

Временная защита позволяет украинцам жить, учиться и работать в государствах Евросоюза, не подаваясь на беженство. С начала полномасштабного вторжения России в Украину программой воспользовались более 4 млн человек.

В июне 2025 года механизм временной защиты был продлен до марта 2027-го. Тогда сообщалось, что это продление может стать последним. В ЕС обсуждались инициативы, предлагающие украинцам интеграцию, а не защиту, и помощь в возвращении домой. Занимавший на тот момент пост министра внутренних дел Польши Томаш Семоняк отмечал: правила о временной защите принимались как экстренные меры в ответ на полномасштабную агрессию России, но с тех пор прошло более трех лет, а «это очень долгий срок». Издание Euractiv тогда же писало, что Еврокомиссия рассматривала возможность поэтапного сокращения программы.

В июне 2026-го издание Deutsche Welle со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера сообщило, что исключить из-под действия механизма мужчин мобилизационного возраста Брюссель попросили власти Украины.