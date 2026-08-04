Чехия перестает давать временную защиту украинцам призывного возраста

С 5 августа Чехия перестает предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста — от 23 до 60 лет. Получить статус они смогут только в том случае, если докажут, что выполнили воинские обязанности на родине. Об изменениях объявил министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, передает Novinky.cz.

Метнар сказал:

«Завтра произойдет важное изменение в системе предоставления временной защиты. Теперь она больше не будет предоставляться гражданам Украины в призывном возрасте».

Он добавил, что правительство давно выступает за такое ограничение. О нем договорились страны Евросоюза, во вторник изменение опубликовали в «Официальном журнале ЕС», а на следующий день оно вступило в силу. Выезд из Украины закрыт для мужчин от 23 до 25 лет, находящихся в запасе, и для мужчин от 25 до 60 лет, то есть призывного возраста.

Подтверждать выполнение воинских обязанностей заявителям придется через приложение «Резерв+», сообщила пресс-секретарь чешского МВД Адела Диттманнова. Мужчин, успевших оформить защиту до вступления новых правил в силу, ограничение не затронет — их статус действует до марта следующего года, после чего его можно будет продлить еще на год.

Отмечается, что по числу украинских беженцев на душу населения Чехия давно занимает первое место в Евросоюзе, и МВД неоднократно предупреждало, что возможности страны исчерпаны, а новый крупный приток людей эти возможности превысит. Метнар заявил, что решение сократит число вновь прибывающих на десятки процентов, снизит нагрузку на чешское государство и облегчит положение системы здравоохранения и социального обеспечения.

Сейчас в Чехии находятся более 393 тысяч беженцев с Украины. Долгое время среди них преобладали женщины, однако в прошлом году впервые произошел перелом, и мужчин приехало больше. Число женщин от 18 до 65 лет за последние двенадцать месяцев практически не изменилось. Мужчин той же возрастной категории стало заметно больше — прибавилось свыше 21 200 человек.

Ранее российские государственные СМИ утверждали, что Евросоюз намерен запретить въезд украинцам, подлежащим мобилизации. The Insider разбирал этот фейк и указывал, что речь шла не о запрете на въезд, а лишь об отказе в предоставлении временной защиты новоприбывшим.