Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.07

EUR

91.96

OIL

79.06

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

423

 

 

 

 

 

Новости

Чехия перестает давать временную защиту украинцам призывного возраста

The Insider
Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

С 5 августа Чехия перестает предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста — от 23 до 60 лет. Получить статус они смогут только в том случае, если докажут, что выполнили воинские обязанности на родине. Об изменениях объявил министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, передает Novinky.cz.

Метнар сказал:

«Завтра произойдет важное изменение в системе предоставления временной защиты. Теперь она больше не будет предоставляться гражданам Украины в призывном возрасте».

Он добавил, что правительство давно выступает за такое ограничение. О нем договорились страны Евросоюза, во вторник изменение опубликовали в «Официальном журнале ЕС», а на следующий день оно вступило в силу. Выезд из Украины закрыт для мужчин от 23 до 25 лет, находящихся в запасе, и для мужчин от 25 до 60 лет, то есть призывного возраста.

Подтверждать выполнение воинских обязанностей заявителям придется через приложение «Резерв+», сообщила пресс-секретарь чешского МВД Адела Диттманнова. Мужчин, успевших оформить защиту до вступления новых правил в силу, ограничение не затронет — их статус действует до марта следующего года, после чего его можно будет продлить еще на год.

Отмечается, что по числу украинских беженцев на душу населения Чехия давно занимает первое место в Евросоюзе, и МВД неоднократно предупреждало, что возможности страны исчерпаны, а новый крупный приток людей эти возможности превысит. Метнар заявил, что решение сократит число вновь прибывающих на десятки процентов, снизит нагрузку на чешское государство и облегчит положение системы здравоохранения и социального обеспечения.

Сейчас в Чехии находятся более 393 тысяч беженцев с Украины. Долгое время среди них преобладали женщины, однако в прошлом году впервые произошел перелом, и мужчин приехало больше. Число женщин от 18 до 65 лет за последние двенадцать месяцев практически не изменилось. Мужчин той же возрастной категории стало заметно больше — прибавилось свыше 21 200 человек.

Ранее российские государственные СМИ утверждали, что Евросоюз намерен запретить въезд украинцам, подлежащим мобилизации. The Insider разбирал этот фейк и указывал, что речь шла не о запрете на въезд, а лишь об отказе в предоставлении временной защиты новоприбывшим.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  3. Не сезон: как война обрушила туризм в России
  4. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  5. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте