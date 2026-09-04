Мировые цены на продовольствие достигли максимума с ноября 2022 года. Сахар за месяц подорожал почти на 12%

Мировой индекс цен на продовольствие в августе достиг максимума с ноября 2022 года — 133,3 пункта, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). За месяц показатель вырос на 1,9%, за год — на 2,5%. Индекс отражает международные цены на продовольственные товары: зерновые, растительные масла, мясо, молочную продукцию и сахар. В августе подорожали все пять групп.
Самый значительный рост произошел на рынке сахара — на 11,9% за месяц, до максимума с июня 2025 года. В ФАО это связывают с ухудшением прогнозов урожайности сахарной свеклы в Евросоюзе, снижением производства в Бразилии и опасениями за урожай в Азии из-за Эль-Ниньо. Дополнительное давление на цены оказало решение Индии разрешить беспошлинный импорт сахара-сырца.
Пшеница подорожала на 2,6% относительно июля и на 15% по сравнению с августом прошлого года. Среди причин ФАО называет перебои с экспортной логистикой в Черном море и ухудшение видов на урожай в Европе после жары и засухи. Кукуруза за месяц прибавила 2,5%: на ее стоимость повлияли погодные условия в США и ЕС, нарушения украинского экспорта и опасения за поставки необходимых аграриям ресурсов после закрытия Ормузского пролива.
Молочная продукция подорожала на 2,3%, мясо — на 1%. Индекс цен на растительные масла достиг максимума с июня 2022 года, хотя подсолнечное и рапсовое масла немного подешевели. При этом общий продовольственный индекс остается на 16,8% ниже рекорда марта 2022 года.
Главный экономист ФАО Максимо Тореро объяснил августовский рост возвращением надбавки за риск на продовольственные рынки. По его оценке, климатические потрясения, геополитическая напряженность и нарушения торговой логистики одновременно ухудшают ожидания относительно предложения. Для стабильности цен, подчеркнул он, необходимы открытая торговля и надежные поставки ресурсов для сельского хозяйства.
Одновременно ФАО понизила прогноз мирового производства зерновых в 2026 году до 2,98 млрд тонн, на 2% ниже прошлогоднего уровня. Даже такой урожай станет вторым по величине за всю историю наблюдений. Организация ожидает накопления запасов пшеницы в России и Украине из-за ограничений черноморского экспорта и недостаточной пропускной способности альтернативных маршрутов. В целом соотношение мировых запасов зерна и его потребления, по оценке ФАО, остается сравнительно благоприятным по историческим меркам.
Ранее The Insider писал о последствиях атак на российские порты и ограничений судоходства для зернового рынка. В первой декаде августа российское зерно отгружали через 8 портов против 29 годом ранее. Страны Северной и Восточной Африки и Ближнего Востока расходовали внутренние запасы, откладывая закупки более дорогой пшеницы у альтернативных поставщиков.
Другой источник рисков — перебои с удобрениями из-за войны США и Израиля с Ираном, о которых The Insider рассказывал в марте. Через Ормузский пролив до нарушения судоходства проходило около трети мировой торговли азотными удобрениями. После остановки поставок производители в разных странах начали сокращать выпуск, а участники рынка предупреждали, что нехватка удобрений отразится на урожайности и ценах на продовольствие спустя несколько месяцев.