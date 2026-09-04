Российское Минцифры обсуждает возможность предоставить ИИ-ассистенту «Алиса AI» от «Яндекса» расширенные права вплоть до доступа к банковским приложениям на смартфонах, сообщила на этой неделе газета «Коммерсантъ». Это вписывается в тренд импортозамещения, но говорить о «шпионском ПО» в лице «Алисы» еще рано, считают опрошенные The Insider эксперты.
«Алиса AI» наравне с браузером «Яндекса», «Почтой Mail.ru», мессенджером «Макс» со следующего года станет одним из приложений, обязательных к предустановке на ввозимые устройства. Речь идет именно о том, что при этом ей выдадут доступ к банковским приложениям на устройствах и к другим приложениям, собирающим чувствительные данные.
«Коммерсантъ» писал, что отечественный ИИ-ассистент таким образом «станет сервисом с правами доступа к данным пользователей значительно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка».
Такую инициативу в Минцифры, по данным газеты, рассматривают как способ поддержать отечественные ИИ-технологии, а также ограничить в РФ работу аналогичных зарубежных умных помощников. В целом такой ход вписывается в тренд властей, которые пытаются получить технологическое преимущество российских сервисов перед иностранными аналогами с помощью административной поддержки, говорит киберадвокат Саркис Дарбинян:
«И это не первый случай. Мы знаем, что российские власти так же двигают „Макс“, а вот теперь и „Алису”. Это часть плана по суверенизации и установки СОРМ по всей стране. Российским властям не нравится, что вместо „Алисы” россияне выбирают Gemini от Google, который есть на Android, и поэтому они хотят пересадить всех на отечественные сервисы, давая последним больше прав».
Такой подход возможен только в отношении Android-устройств, подчеркивает специалист. С Apple это сделать нельзя. При этом в случае с Android на устройствах все равно останется ассистент Gemini, который будет продолжать конкурировать с «Алисой»:
«Видимо, есть какой-то расчет на то, что это поможет поднять охват и получить доступ к большему количеству россиян и их приложениям, чтобы импортозаместить Gemini и тренировать „Алису“ для прокачки отечественных моделей. <...> Сказать, зачем ей доступ именно к банковским приложениям, сложно. Видимо, разработчики хотят, чтобы отечественные модели получали больше данных, сканируя частоту использования сервисов, какие-то отчеты поддержки и так далее».
Специалист по информационной безопасности, руководитель ИБ-компании Malfors Артем Тамоян также отмечает, что логика решения предоставить «Алисе» доступ к банковским приложениям в целом вписывается в общий тренд, когда люди дают ИИ-агенту больше возможностей и доступов — к почте, календарю, документам и другим сервисам. С точки зрения безопасности это сомнительная инициатива.
Кроме того, такой широкий доступ упрощает потенциальную слежку, говорит Тамоян:
«Надо понимать, что для нормальной работы ИИ-агенту приходится отправлять много пользовательских данных на серверы компании. Что конкретно там будет происходить с этими данными, как долго они будут храниться и кто в итоге сможет получить к ним доступ — вопрос».
Дарбинян добавляет, что говорить о «шпионском ПО» в виде умного помощника «Алисы» рано: это пока «просто доступ к телу человека», а не шпионящая программа.
В этот контекст также вписывается часто всплывающая в соцсетях история о том, что умные колонки «Яндекса» постоянно прослушивают пользователей. В 2023 году «Яндекс» признавал, что такая возможность существует: сотрудники компании могли удаленно на несколько секунд включать микрофоны на колонке «Алисе», даже когда та находилась в спящем режиме. В компании утверждали, что используют эти данные только внутри компании и лишь в бета-версии колонки.
Летом прошлого года стало известно, что ФСБ потребовала от «Яндекса» доступ к системе умного дома «Алиса», но компания этого не сделала и была оштрафована.
На сегодняшний день теорию о том, что «Алиса» может постоянно прослушивать пользователей и сливать их разговоры силовикам, киберадвокат Дарбинян считает скорее мифом:
«Если бы это было известно, это был бы огромный скандал, разборы были бы везде и акции компании уже упали бы сильно вниз. Такие вещи сложно скрыть».
Технически колонка, конечно, постоянно «слушает» всё, что происходит вокруг, иначе она бы не могла среагировать на фразу активации, говорит Тамоян. Исключение — принудительное выключение микрофона пользователем кнопкой Mute.
«Другой вопрос, что именно обрабатывается локально, а что реально передается на серверы, — продолжает специалист. — „Яндекс“ заявляет, что до активации звук никуда не отправляется, но тут мы снова упираемся в вопрос доверия. Пользователь сам проверить это практически не может. И кто гарантирует, что завтра в устройство нельзя будет встроить механизм, который по определенной команде начнет постоянно передавать звук прямо на компьютер оперативника ФСБ? Технически такая возможность вполне реализуема».