Российское Минцифры обсуждает возможность предоставить ИИ-ассистенту «Алиса AI» от «Яндекса» расширенные права вплоть до доступа к банковским приложениям на смартфонах, сообщила на этой неделе газета «Коммерсантъ». Это вписывается в тренд импортозамещения, но говорить о «шпионском ПО» в лице «Алисы» еще рано, считают опрошенные The Insider эксперты.

«Алиса AI» наравне с браузером «Яндекса», «Почтой Mail.ru», мессенджером «Макс» со следующего года станет одним из приложений, обязательных к предустановке на ввозимые устройства. Речь идет именно о том, что при этом ей выдадут доступ к банковским приложениям на устройствах и к другим приложениям, собирающим чувствительные данные.

«Коммерсантъ» писал, что отечественный ИИ-ассистент таким образом «станет сервисом с правами доступа к данным пользователей значительно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка».

Такую инициативу в Минцифры, по данным газеты, рассматривают как способ поддержать отечественные ИИ-технологии, а также ограничить в РФ работу аналогичных зарубежных умных помощников. В целом такой ход вписывается в тренд властей, которые пытаются получить технологическое преимущество российских сервисов перед иностранными аналогами с помощью административной поддержки, говорит киберадвокат Саркис Дарбинян:

«И это не первый случай. Мы знаем, что российские власти так же двигают „Макс“, а вот теперь и „Алису”. Это часть плана по суверенизации и установки СОРМ по всей стране. Российским властям не нравится, что вместо „Алисы” россияне выбирают Gemini от Google, который есть на Android, и поэтому они хотят пересадить всех на отечественные сервисы, давая последним больше прав».

Такой подход возможен только в отношении Android-устройств, подчеркивает специалист. С Apple это сделать нельзя. При этом в случае с Android на устройствах все равно останется ассистент Gemini, который будет продолжать конкурировать с «Алисой»:

«Видимо, есть какой-то расчет на то, что это поможет поднять охват и получить доступ к большему количеству россиян и их приложениям, чтобы импортозаместить Gemini и тренировать „Алису“ для прокачки отечественных моделей. <...> Сказать, зачем ей доступ именно к банковским приложениям, сложно. Видимо, разработчики хотят, чтобы отечественные модели получали больше данных, сканируя частоту использования сервисов, какие-то отчеты поддержки и так далее».

Специалист по информационной безопасности, руководитель ИБ-компании Malfors Артем Тамоян также отмечает, что логика решения предоставить «Алисе» доступ к банковским приложениям в целом вписывается в общий тренд, когда люди дают ИИ-агенту больше возможностей и доступов — к почте, календарю, документам и другим сервисам. С точки зрения безопасности это сомнительная инициатива.

Кроме того, такой широкий доступ упрощает потенциальную слежку, говорит Тамоян:

«Надо понимать, что для нормальной работы ИИ-агенту приходится отправлять много пользовательских данных на серверы компании. Что конкретно там будет происходить с этими данными, как долго они будут храниться и кто в итоге сможет получить к ним доступ — вопрос».

Дарбинян добавляет, что говорить о «шпионском ПО» в виде умного помощника «Алисы» рано: это пока «просто доступ к телу человека», а не шпионящая программа.

В этот контекст также вписывается часто всплывающая в соцсетях история о том, что умные колонки «Яндекса» постоянно прослушивают пользователей. В 2023 году «Яндекс» признавал, что такая возможность существует: сотрудники компании могли удаленно на несколько секунд включать микрофоны на колонке «Алисе», даже когда та находилась в спящем режиме. В компании утверждали, что используют эти данные только внутри компании и лишь в бета-версии колонки.