ИИ-ассистент «Алиса AI» может получить расширенные права на смартфонах и доступ к банковским приложениям

Минцифры обсуждает новые правила предустановки российских сервисов на смартфоны: ИИ-ассистент от «Яндекса» «Алиса AI» может получить расширенные права и доступ к приложениям. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным источников газеты, «Алиса AI» получит не только права на предустановку на ввозимые устройства, но и доступ к банковским приложениям на устройствах и к другим приложениям, собирающим чувствительные данные. Хранить их она сможет на своих мощностях. О каких данных конкретно идет речь, неясно.

Собеседники «Ъ» отмечают, что отечественный ИИ-ассистент таким образом «станет сервисом с правами доступа к данным пользователей значительно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка».

Такие меры рассматривают как один из способов поддержки отечественных ИИ-технологий. Кроме того, инициатива направлена непосредственно на ограничения работы в России аналогичных зарубежных умных помощников, а также ИИ-моделей.

Сейчас инициатива «находится в стадии обсуждения с отраслью», заявили газете в Минцифры.

Закон об обязательной предустановке отечественных программ на ввозимые устройства действует в России с 2021 года. Помимо «Алиса AI» в списке также браузер от «Яндекса», «Почта Mail.ru», мессенджер «Макс» и другие приложения.