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Новости

Власти Саратовской области предложили обнулить два налога селлерам Wildberries после атак дронов. Это первый такой проект в РФ — The Insider

The Insider
Anton Vaganov / Reuters

Anton Vaganov / Reuters

В Саратовской области предложили обнулить транспортный налог и налог на имущество для селлеров Wildberries, пострадавших при атаках дронов на логистические центры маркетплейса. Соответствующий законопроект разработало региональное министерство экономического развития. Документ также предусматривает снижение ставки по упрощенной системе налогообложения с 6% до 2% для объекта «доходы» и с 15% до 7,5% для объекта «доходы минус расходы». Публичное обсуждение проекта продлится до 11 сентября.

В случае принятия закон вступит в силу 30 сентября, но льготы распространят на весь 2026 год. Предпринимателям не придется самостоятельно подавать заявления. Списки пострадавших юрлиц и ИП будет ежемесячно формировать компания-собственник маректплейса и передавать в Федеральную налоговую службу.

Саратовская область стала первым регионом, где пострадавшим селлерам предложили не отсрочку, а снижение самих налогов, выяснил The Insider

Среди изученных The Insider региональных программ саратовский проект оказался единственным, где власти предлагают не отсрочку или льготный заем, а уменьшение самой суммы налогов. Ленинградская область предоставляет пострадавшим селлерам займы до 3 млн рублей под 1% и кредитные каникулы. Пермский край зарезервировал 250 млн рублей на льготные займы, а Кемеровская область запустила программу кредитования на сумму до 2 млн рублей.

Удмуртия софинансирует расходы предпринимателей на доставку и хранение товаров и предоставляет юридическую помощь. Ивановская область предоставляет льготные микрозаймы и поручительства, в том числе по специальной программе для текстильных и швейных предприятий. В Тульской области создали рабочую группу и продолжают обсуждать меры поддержки. Нижегородские власти формируют список пострадавших, однако конкретный региональный пакет пока не объявили.

На федеральном уровне пострадавшим селлерам разрешили лишь отложить уплату налогов и страховых взносов на 12 месяцев. После окончания отсрочки всю накопившуюся сумму придется выплатить равными частями еще в течение года. До конца 2026 года для предпринимателей также приостановили налоговые проверки, писал The Insider.

С середины июля атакам подвергся как минимум 21 объект Wildberries в 16 российских регионах и аннексированном Симферополе, подсчитал The Insider. Значительные повреждения получили 14 объектов общей площадью около 1,77 млн квадратных метров. Потери товаров самих продавцов оценивались в 215–280 млрд рублей. Под удары также попало несколько объектов маркетплейса Ozon.

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