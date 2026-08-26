Российское правительство дало налоговые отсрочки продавцам на Wildberries, пострадавшим от атак украинских беспилотников

Правительство России утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак украинских беспилотников на объекты группы «РВБ», объединяющей Wildberries и Russ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поддержку смогут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, ущерб которых превысил 5% годового дохода. Для них на 12 месяцев отложат уплату НДС, налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН, а также страховых взносов и авансовых платежей, сроки которых приходятся на август 2026 — июль 2027 года. После отсрочки задолженность можно будет погасить равными частями в течение года.

До конца 2026 года для пострадавших также приостановят налоговые проверки и проверки по страховым взносам. Сроки направления требований об уплате задолженности и решений о ее взыскании продлят на шесть месяцев.

Меры принимаются на фоне серии атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Ранее The Insider собрал данные о 21 атакованном объекте в 16 российских регионах и аннексированном Симферополе. Их совокупная оценочная площадь составляет около 2,3 млн кв. м. 26 августа повторно был атакован складской центр в Котовске.

Значительные повреждения, по данным из открытых источников, получили 14 объектов общей площадью около 1,77 млн кв. м. После ударов их работа была ограничена, а часть операций компании пришлось переносить на другие площадки. Еще пять объектов получили менее серьезные повреждения.

География атак растянулась от Петербурга и Ленинградской области до Екатеринбурга, Краснодарского края и Северного Кавказа. Только в Центральном федеральном округе удары пришлись на девять объектов в семи областях.

При этом ранее Владимир Путин утверждал, что украинские атаки на российскую промышленную и инфраструктурную сеть не привели и «не могут привести» к критическим последствиям для экономики. Одновременно он поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных логистических и складских мощностей с участием государства.

Последствия атак затронули и продавцов Wildberries. Незадолго до серии ударов маркетплейс включил атаки беспилотников, обстрелы и взрывы в перечень обстоятельств непреодолимой силы, при которых компания вправе не компенсировать стоимость уничтоженных товаров. Позднее Wildberries начала добровольные выплаты пострадавшим селлерам, однако единую формулу их расчета и общую сумму компенсаций компания не раскрывала. Продавцы массово жаловались на небольшой размер этих компенсаций.