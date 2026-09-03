Нидерланды вывезли из Нью-Йорка и Оттавы 86 тонн золота. США потеряли статус главного хранителя запасов страны из-за геополитических рисков

Центробанк Нидерландов (DNB) вывез 86 тонн золота из Нью-Йорка и Оттавы в Лондон. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора страны. Там пояснили, что решение прежде всего вызвано «геополитической нестабильностью». После такого шага США потеряли статус крупнейшего хранителя золотых запасов Нидерландов.

С марта по август 2026 года в Британию из США и Канады нидерландский Центробанк вывез 86 тонн золота. Речь идет более чем о четверти хранившихся в Нью-Йорке и Оттаве запасов (313 тонн). На подобный шаг регулятор решился «с учетом растущей геополитической напряженности». В DNB пояснили, что перевод золота в Лондон позволит лучше подготовиться к «серьезным кризисам».

Золотые резервы Нидерландов составляют 612,4 тонны. На конец 2025 года их стоимость оценивалась в €72,2 млрд. До вывоза части запасов в Лондон США были крупнейшим хранителем нидерландского золота: на долю Нью-Йорка приходилось 31,3%. Теперь в США осталось 18,5% от нидерландских резервов. Доля Канады сократилась менее значительно: с 19,7 до 18,5%. Таким образом статус ключевого хранителя золота страны перешел Великобритании — ее доля увеличилась с 18,1 до 32,1%. Оставшиеся запасы (30,8%) находятся в нидерландском Зейсте под Утрехтом. В DNB считают, что теперь географическое распределение золотых резервов более сбалансировано.

Лоран Шварц, президент парижской компании National Gold Counter, содействующей торговле золотом во Франции, считает, что нынешняя политическая обстановка в США может подтолкнуть и другие центральные банки выбрать вместо США иные юрисдикции для хранения своих золотых запасов. Его мнение приводит газета The Guardian. Он пояснил, что лондонский рынок действительно легче использовать в кризисные времена из-за его большей ликвидности:

«Центральные банки могут проще одалживать свое золото другим банковским учреждениям именно там».

По мнению аналитика частного банка Cite Gestion Джона Плассара, вывод золота Нидерландами — «разовая акция», однако если за ними последуют другие, это может подорвать доверие к США.