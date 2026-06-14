Рекордные цены на золото привели к переплавке люксовых часов

Рост цен на золото привел к неожиданному эффекту на рынке предметов роскоши: владельцы и дилеры все чаще отправляют на переплавку винтажные золотые часы известных брендов, поскольку стоимость содержащегося в них металла стала выше рыночной цены самих часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на участников рынка.

По данным агентства, сильнее всего тенденция затронула часы Omega и TAG Heuer. Британский дилер Джон Уайт рассказал, что в мае отправил на переплавку золотые Omega Constellation конца 1970-х годов в отличном состоянии. По его словам, содержавшееся в часах золото стоило около 5750 фунтов стерлингов, что примерно на треть превышало их предполагаемую аукционную стоимость.

«Прекрасные часы. Но если бы владелец выставил их на аукцион, сколько бы он получил?» — объяснил свое решение Уайт.

Основатель подразделения Analog Shift компании Watches of Switzerland Джеймс Лэмдин рассказал Reuters, что чаще всего под переплавку попадают современные подержанные часы и винтажные модели, которые еще не стали объектом коллекционирования. По его словам, иногда уничтожаются даже практически новые часы из нераспроданных складских запасов.

Наиболее устойчивыми к переплавке остаются часы брендов, которые строго контролируют объемы производства, прежде всего Rolex и Patek Philippe. Такие модели часто продаются значительно дороже стоимости содержащегося в них золота благодаря высокому спросу и многолетним очередям на покупку.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация может привести к исчезновению части исторических моделей часов. «Мне очень грустно это видеть, потому что после переплавки вещь исчезает навсегда», — заявил Reuters историк часового дела Адриан Хейлвуд.

По его словам, особенно жалко редкие винтажные экземпляры с собственной историей и коллекционной ценностью, которые могут быть безвозвратно утрачены из-за рекордно высоких цен на золото.

Причина происходящего — стремительный рост цен на золото. Как ранее писал The Insider со ссылкой на исследование Gold Focus 2026 консалтинговой компании Metals Focus, в 2025 году золото подорожало на 44%, показав лучший результат с 1980 года. Средняя цена металла достигла $3432 за тройскую унцию, а в январе 2026 года был зафиксирован исторический максимум — $5595 за унцию.

Аналитики Metals Focus ожидают дальнейшего роста цен. По их прогнозу, в 2026 году средняя стоимость золота может увеличиться еще на 43% и достичь рекордных $4920 за унцию.

На фоне роста геополитической напряженности, торговых конфликтов и опасений по поводу мировой экономики золото становится одним из главных защитных активов для инвесторов. В результате структура спроса на рынке меняется: инвестиции в золото растут, тогда как традиционный спрос со стороны ювелирного сектора сокращается.

По данным Metals Focus, в 2025 году мировой спрос на золотые украшения упал на 19% и оказался одним из самых низких за всю историю наблюдений. Одновременно физические инвестиции в золото выросли на 16%, достигнув максимального уровня за последние 12 лет.