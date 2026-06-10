Национализированное «Южуралзолото» в третий раз не смогли продать. Экономист: Махмудов «играет на нервах Минфина»

Аукцион по продаже национализированной контрольной доли золотодобывающей компании «Южуралзолото» снова признали несостоявшимся, уже в третий раз. Экономист Сергей Алексашенко считает, что один из возможных покупателей, владелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, может ждать снижения цены. Эксперт золотодобывающего рынка, поговоривший с The Insider на условиях анонимности, допустил, что ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК) в итоге могут разделить на две добывающие компании и продавать по частям.

Росимущество пыталось продать 67,2% акций ЮГК и другие активы группы по начальной цене 162 млрд рублей. Единственную заявку подал бизнесмен Михаил Пимулин, однако его не допустили к торгам: задаток в 32,4 млрд рублей не поступил на указанные счета в установленный срок, следует из данных ГИС «Торги», на которые ссылаются РБК и Forbes.

Пимулин позже объяснил «Радио РБК», что задаток не успели перевести из-за «технических заминок». Он подавал заявку как физлицо, но, по его словам, действовал с партнерами, которых не назвал. Пимулин сказал, что ЮГК интересовала их прежде всего как золотодобывающий актив: «Мы не столько финансисты, сколько геологи, добытчики».

Экономист, эксперт NEST Center Сергей Алексашенко в программе The Insider Live «Пушки или масло» сказал, что проблема с продажей ЮГК может быть связана не только с ценой, но и с тем, что власти не определили покупателя политическим решением:

«Мне кажется, что не покупают ровно потому, что Владимир Путин никому не приказывает это сделать. Некоторым случайным образом прокуратура нашла некоего случайного депутата, который абсолютно понятным коррупционным образом создал себе компанию. Компанию конфисковали решением суда, и теперь ее надо продать. Но поскольку продавать надо по закону, Минфин заставили соблюсти все процедуры, однако при этом кому продавать, не сказали, по какой цене продавать, не сказали. Потенциальных покупателей не очень много. Один из них, который звучал в самом начале, — Газпромбанк. У него в портфеле уже есть акции этой компании, и, докупив пакет, выставленный на торги, он смог бы стать владельцем контрольного пакета и управлять компанией. Но, видимо, Газпромбанку неинтересно управлять горнорудным бизнесом и добычей золота. Это непрофильный бизнес. Думаю, банк рассчитывает дождаться, когда кто-то другой выкупит контрольный пакет, а потом продать ему свои акции по завышенной цене. И тогда остается Уральская горно-металлургическая компания Искандера Махмудова, которая расположена рядом и занимается горно-металлургическим бизнесом. Но зачем Махмудову переплачивать за то, что может достаться ему по дешевке? Поскольку он фактически является единственным покупателем, то решил, видимо, поиграть у Минфина на нервах: „Ну, ребят, попробуйте мне продать“. УГМК — прибыльная компания, у нее все хорошо и без ЮГК. Их позиция: если дадите по дешевке, то мы возьмем, а если хотите, чтобы мы заплатили много, то мы не будем, ищите другого дурака. Вот Минфин и ищет. А Путину все равно, кто купит и по какой цене. Продадут это за 50 млрд рублей или за 30 млрд рублей — разница для него и для бюджета небольшая. Поэтому он на это дело не смотрит и никаких указаний не дает».

Близкий к ЮГК эксперт золотодобывающего рынка из Сибири, поговоривший с The Insider на условиях анонимности, считает, что у провала торгов может быть две причины: не только спорный бэкграунд ЮГК после национализации, но и сложная география активов, из-за которой их могут разделить.

«На мой взгляд, у провала попыток продать ЮГК может быть две причины: во-первых, у компании не очень хороший бэкграунд. Я не исключаю, что владельцы других компаний понимают, что ЮГК была отобрана государством при таких обстоятельствах, при которых и они могут однажды лишиться бизнеса. Второй причиной может быть то, что предприятие имеет активы как в европейской части России, так и в Сибири — в Красноярском крае, в Хакасии. И далеко не всем компаниям интересна эта география. Как вариант, следующим шагом может быть разделение ЮГК на две добычные компании по хабам — Уральский хаб и Сибирский хаб — и продажа их по отдельности. При таком разделении уральские активы ЮГК могли бы быть интересны УГМК, а сибирские — тому же „Полюсу“».

Это уже третья неудачная попытка продать национализированные активы ЮГК. Первый аукцион должен был пройти 18 мая, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Второй проходил в голландском формате: цена могла снижаться до 50% от начальной, примерно до 81 млрд рублей, однако торги также признали несостоявшимися из-за недостатка допущенных участников.

Контрольная доля ЮГК была национализирована летом 2025 года по решению Советского районного суда Челябинска у основателя компании Константина Струкова. Генпрокуратура утверждала, что Струков нарушал запрет на совмещение бизнеса и госслужбы, будучи депутатом заксобрания Челябинской области. Струков пытался оспорить решение, но апелляция и кассация оставили его в силе.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По данным самой компании, ее оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что должно обеспечивать добычу не менее тридцати лет. До иска Генпрокуратуры капитализация ЮГК приближалась к 200 млрд рублей, а Струков входил в список Forbes с состоянием $1,9 млрд.