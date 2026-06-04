Прогноз Gold Focus: золото продолжит рекордно дорожать, а Россия — сокращать золотые резервы

Средняя цена за 2025 год достигла $3432 за тройскую унцию, а в январе 2026 года был зафиксирован исторический максимум в $5595. Аналитики Metals Focus ожидают, что в 2026 году золото продолжит дорожать. По их прогнозу, средняя цена металла вырастет еще на 43% и обновит исторический рекорд, достигнув среднего годового показателя $4920 за унцию.

Почему золото продолжает дорожать

По мнению аналитиков, дело не только в балансе спроса и предложения. Инвесторов все больше беспокоят рост госдолга США, торговые конфликты, геополитическая нестабильность и неопределенность вокруг американской экономической политики.

На этом фоне золото все чаще рассматривается как надежный способ сохранить капитал. Кроме того, многие центральные банки продолжают увеличивать долю золота в резервах, снижая свою зависимость от доллара.

Инвесторы становятся главными покупателями золота

Самая заметная тенденция последних лет — изменение структуры спроса. Высокие цены заставляют покупателей экономить на ювелирных изделиях. В 2025 году мировой спрос на золотые украшения сократился на 19% и оказался одним из самых низких за всю историю наблюдений. Покупатели все чаще выбирают более легкие изделия или вовсе откладывают покупки.

Одновременно растет интерес к золотым слиткам, монетам и другим объектам инвестиций. В прошлом году физические инвестиции в золото выросли на 16% и достигли максимума за последние 12 лет.

Особенно активно золото покупали в Китае и Индии. В Китае инвестиционный спрос впервые оказался выше спроса со стороны ювелирного сектора. По прогнозу Metals Focus, уже в 2026 году инвестиционный спрос впервые в истории превысит ювелирный и станет крупнейшим сегментом рынка золота.

Центробанки продолжают делать ставку на золото

Центральные банки остаются одними из крупнейших покупателей металла. В 2025 году они приобрели 848 тонн золота. Хотя это меньше рекордных объемов предыдущих лет, показатель по-прежнему остается очень высоким по историческим меркам. Наиболее активно резервы пополняли Польша, Бразилия и ряд африканских государств.

В Metals Focus считают, что центральные банки вряд ли будут резко повышать ставки ради борьбы с инфляцией. По мнению аналитиков, власти скорее согласятся на более высокие темпы роста цен, чем будут рисковать замедлением экономики.

В такой ситуации деньги на банковских депозитах и в облигациях могут приносить доход ниже инфляции. Поэтому инвесторы продолжают искать способы защитить свои сбережения, а золото остается одним из самых популярных таких инструментов.

Добыча растет, но золота все равно не хватает

Высокие цены стимулируют добывающие компании увеличивать производство, однако предложение растет значительно медленнее спроса. В 2025 году мировая добыча золота достигла рекордных 3817 тонн, а в 2026 году ожидается новый максимум — 3907 тонн.

При этом даже рекордная добыча не способна быстро насытить рынок. Владельцы золотого лома также не спешат продавать металл, рассчитывая на дальнейший рост цен.

Что происходит в России

Россия остается одним из ключевых игроков мирового рынка золота. По данным Metals Focus, в 2025 году страна сохранила второе место в мире по добыче после Китая.

Объем российской добычи вырос до 345 тонн против 330 тонн годом ранее, что соответствует росту на 5%. Таким образом, Россия уступает только Китаю, где производство составило 384 тонны, и заметно опережает Австралию, добывшую 293 тонны золота.

Аналитики отмечают, что рост произошел невзирая на снижение производства у крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс». Увеличить общий объем добычи удалось благодаря росту переработки руды и более высоким показателям на ряде месторождений в различных регионах страны.

Россия также остается одним из крупнейших держателей золота в мире. По оценке Metals Focus, на конец 2025 года золотые резервы страны составляли около 2327 тонн. По этому показателю Россия занимает 6-е место в мире после США, Германии, Италии, Франции и Международного валютного фонда. Золото формирует около 44% международных резервов страны, что является одним из самых высоких показателей среди крупнейших экономик.

Россия продает золото для финансирования войны

При этом в отчете отмечается важное изменение политики управления резервами. По данным Metals Focus, в 2025 году Россия сократила золотые запасы на 6 тонн. Это стало первым годовым снижением золотых резервов с 2005 года. Аналитики связывают этот шаг с необходимостью финансировать растущие расходы на войну и дефицитом бюджета.

Более того, по оценке компании, продажи золота продолжились и в 2026 году. Metals Focus указывает, что сокращение резервов происходит в среднем примерно на 7 тонн в месяц. Аналитики ожидают, что этот процесс продолжится. По мнению аналитиков, именно Россия может стать одним из крупнейших продавцов золота среди центральных банков и государственных структур в этом году.

При этом отчет не раскрывает, кому именно продается российское золото и через какие каналы осуществляются эти операции. В документе отсутствуют данные о конкретных покупателях, банках-посредниках или странах назначения. Однако Россия упоминается среди поставщиков золота на китайский рынок.