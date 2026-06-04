Прогноз Gold Focus: золото продолжит рекордно дорожать, а Россия — сокращать золотые резервы

Мировой рынок золота переживает крупнейшую трансформацию за последние десятилетия. Согласно ежегодному исследованию Gold Focus 2026 консалтинговой компании Metals Focus (есть в распоряжении The Insider), на фоне рекордных цен главным источником спроса на золото становятся инвестиции, тогда как традиционное потребление в ювелирном секторе стремительно сокращается.
В 2025 году золото подорожало на 44%, показав лучший результат с 1980 года, то есть более чем за сорок лет.
Инфляция, нефть и война: рецепт золотого ралли 1980 года
Предыдущий крупный золотой бум пришелся на начало 1980 года, когда цена металла впервые в истории достигла $850 за унцию. Рост был вызван всплеском инфляции, которая в западных странах достигла максимальных значений со времен Второй мировой войны.
Дополнительное давление на мировую экономику оказал второй нефтяной кризис, спровоцированный Иранской революцией и перебоями с поставками нефти. На фоне энергетического шока, нестабильности на финансовых рынках, ввода советских войск в Афганистан и кризиса с американскими заложниками в Тегеране инвесторы массово искали защитные активы, что привело к резкому росту спроса на золото.
Средняя цена за 2025 год достигла $3432 за тройскую унцию, а в январе 2026 года был зафиксирован исторический максимум в $5595. Аналитики Metals Focus ожидают, что в 2026 году золото продолжит дорожать. По их прогнозу, средняя цена металла вырастет еще на 43% и обновит исторический рекорд, достигнув среднего годового показателя $4920 за унцию.
Почему золото продолжает дорожать
По мнению аналитиков, дело не только в балансе спроса и предложения. Инвесторов все больше беспокоят рост госдолга США, торговые конфликты, геополитическая нестабильность и неопределенность вокруг американской экономической политики.
На этом фоне золото все чаще рассматривается как надежный способ сохранить капитал. Кроме того, многие центральные банки продолжают увеличивать долю золота в резервах, снижая свою зависимость от доллара.
Инвесторы становятся главными покупателями золота
Самая заметная тенденция последних лет — изменение структуры спроса. Высокие цены заставляют покупателей экономить на ювелирных изделиях. В 2025 году мировой спрос на золотые украшения сократился на 19% и оказался одним из самых низких за всю историю наблюдений. Покупатели все чаще выбирают более легкие изделия или вовсе откладывают покупки.
Одновременно растет интерес к золотым слиткам, монетам и другим объектам инвестиций. В прошлом году физические инвестиции в золото выросли на 16% и достигли максимума за последние 12 лет.
Особенно активно золото покупали в Китае и Индии. В Китае инвестиционный спрос впервые оказался выше спроса со стороны ювелирного сектора. По прогнозу Metals Focus, уже в 2026 году инвестиционный спрос впервые в истории превысит ювелирный и станет крупнейшим сегментом рынка золота.
Центробанки продолжают делать ставку на золото
Центральные банки остаются одними из крупнейших покупателей металла. В 2025 году они приобрели 848 тонн золота. Хотя это меньше рекордных объемов предыдущих лет, показатель по-прежнему остается очень высоким по историческим меркам. Наиболее активно резервы пополняли Польша, Бразилия и ряд африканских государств.
В Metals Focus считают, что центральные банки вряд ли будут резко повышать ставки ради борьбы с инфляцией. По мнению аналитиков, власти скорее согласятся на более высокие темпы роста цен, чем будут рисковать замедлением экономики.
В такой ситуации деньги на банковских депозитах и в облигациях могут приносить доход ниже инфляции. Поэтому инвесторы продолжают искать способы защитить свои сбережения, а золото остается одним из самых популярных таких инструментов.
Добыча растет, но золота все равно не хватает
Высокие цены стимулируют добывающие компании увеличивать производство, однако предложение растет значительно медленнее спроса. В 2025 году мировая добыча золота достигла рекордных 3817 тонн, а в 2026 году ожидается новый максимум — 3907 тонн.
При этом даже рекордная добыча не способна быстро насытить рынок. Владельцы золотого лома также не спешат продавать металл, рассчитывая на дальнейший рост цен.
Что происходит в России
Россия остается одним из ключевых игроков мирового рынка золота. По данным Metals Focus, в 2025 году страна сохранила второе место в мире по добыче после Китая.
Объем российской добычи вырос до 345 тонн против 330 тонн годом ранее, что соответствует росту на 5%. Таким образом, Россия уступает только Китаю, где производство составило 384 тонны, и заметно опережает Австралию, добывшую 293 тонны золота.
Аналитики отмечают, что рост произошел невзирая на снижение производства у крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс». Увеличить общий объем добычи удалось благодаря росту переработки руды и более высоким показателям на ряде месторождений в различных регионах страны.
Россия также остается одним из крупнейших держателей золота в мире. По оценке Metals Focus, на конец 2025 года золотые резервы страны составляли около 2327 тонн. По этому показателю Россия занимает 6-е место в мире после США, Германии, Италии, Франции и Международного валютного фонда. Золото формирует около 44% международных резервов страны, что является одним из самых высоких показателей среди крупнейших экономик.
Россия продает золото для финансирования войны
При этом в отчете отмечается важное изменение политики управления резервами. По данным Metals Focus, в 2025 году Россия сократила золотые запасы на 6 тонн. Это стало первым годовым снижением золотых резервов с 2005 года. Аналитики связывают этот шаг с необходимостью финансировать растущие расходы на войну и дефицитом бюджета.
Более того, по оценке компании, продажи золота продолжились и в 2026 году. Metals Focus указывает, что сокращение резервов происходит в среднем примерно на 7 тонн в месяц. Аналитики ожидают, что этот процесс продолжится. По мнению аналитиков, именно Россия может стать одним из крупнейших продавцов золота среди центральных банков и государственных структур в этом году.
При этом отчет не раскрывает, кому именно продается российское золото и через какие каналы осуществляются эти операции. В документе отсутствуют данные о конкретных покупателях, банках-посредниках или странах назначения. Однако Россия упоминается среди поставщиков золота на китайский рынок.