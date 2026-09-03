Администрация Трампа выпустила проект правил, позволяющий лишать школы налоговых льгот за поддержку чернокожих и других меньшинств

Минфин США опубликовал проект правил, которые позволят Налоговой службе (IRS) отзывать освобождение от налогов у школ, включая средние учебные заведения и университеты, если у них есть программы или политика, в том числе прием и стипендии, которые ведомство сочтет «дискриминационными по расовому признаку». Речь идет примерно о 18 тысячах учебных заведений, правила вступят в силу после 31 мая. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что новые правила усилят финансовое давление на высшее образование, которое администрация уже оказывает, урезая федеральное финансирование научных исследований. В прошлом году Трамп призывал IRS лишить налоговых льгот Гарвардский университет. Президент публично обещал отозвать этот статус у вуза, хотя эксперты указывали, что закон запрещает IRS проводить политически мотивированные проверки.

Юрист Роджер Колинво из Католического университета Америки заявил, что новые правила «открывают дверь для превращения статуса налогового освобождения в оружие» и потенциально дают IRS рычаг для давления на школы. Министр финансов Скотт Бессент в свою очередь заявил, что переименование преференций по расовому признаку в «равноправные» или «инклюзивные» инициативы не меняет их дискриминационной природы и что учреждения, продолжающие такую практику, лишатся федеральных налоговых льгот.

Администрация опирается на решение Верховного суда 1983 года по делу Bob Jones University, согласно которому организация не может получить льготы, если ее политика противоречит «фундаментальной государственной политике» — тогда речь шла о запрете межрасовых отношений. Теперь Минфин намерен применить тот же принцип к делу Students for Fair Admissions 2023 года, использованному для отмены предоставления квот меньшинствам при приеме в вузы.

Предложенные правила пройдут через публичное обсуждение, которое может занять длительное время и привести к их изменению. После утверждения правил их применение потребует проверок IRS в отношении конкретных школ и университетов, а решения об отзыве льгот можно будет оспорить в суде.