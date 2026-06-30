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Верховный суд США поддержал права штатов на запрет выступления трансгендерных спортсменок в университетских соревнованиях

The Insider
Фото: Brett Davis / Reuters

Фото: Brett Davis / Reuters

Верховный суд США поддержал запреты на участие трансгендерных спортсменок в женских школьных и студенческих командах в штатах Айдахо и Западная Виргиния, сообщает Reuters. По вопросу соответствия запретов 14-й поправке к Конституции, гарантирующей равную защиту закона, судьи разделились: шесть консервативных судей пришли к выводу, что нарушения нет, трое либеральных судей с этим не согласились.

Решение суда отменяет постановления нижестоящих инстанций, которые встали на сторону трансгендерных учениц, оспоривших запреты. Мнение большинства изложил консервативный судья Бретт Кавано:

«Согласно разделу IX федерального закона США „Об образовательных поправках“ и положению о равной защите, мы постановляем, что штаты могут сохранять женский спорт для биологических женщин. Они могут определять право на участие в женских соревнованиях исходя из биологического пола. Конституция и раздел IX не требуют перестройки женского спорта по всей Америке».

Законы Айдахо и Западной Виргинии относят спортивные команды в государственных школах и университетах к категориям по «биологическому полу» и запрещают «лицам мужского пола» выступать в женских командах. Аналогичные законы действуют еще в 25 штатах. Кавано отметил, что термин «пол» в принятом в 1972 году разделе IX не может трактоваться иначе, как биологический пол, и что запреты служат интересам штатов в плане безопасности и честной конкуренции в спорте.

Президент Дональд Трамп, чья администрация поддержала штаты в этом споре, написал в Truth Social после оглашения решения:

«БОЛЬШАЯ ПОБЕДА: Верховный суд США только что ВЫНЕС РЕШЕНИЕ ПРОТИВ УЧАСТИЯ МУЖЧИН В ЖЕНСКОМ СПОРТЕ. Вот это да! Эта нелепая ситуация снята с повестки!!!»

Жалобу из Западной Виргинии подали Бекки Пеппер-Джексон и ее мать Хизер Джексон; ученица занимается толканием ядра и метанием диска в школе Бриджпорта. Иск из Айдахо подала Линдси Хекокс, ранее выступавшая в Университете штата Бойсе.

В особом мнении судья Нил Горсач указал, что вынесенное им же в 2020 году решение по делу Bostock v. Clayton County, защитившее трансгендерных работников от увольнений, не противоречит нынешнему толкованию раздела IX. Ранее, в 2025 году, Верховный суд также разрешил штатам запрещать трансгендерным несовершеннолетним медицинские процедуры вроде блокаторов пубертата.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях начиная с Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

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