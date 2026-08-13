Суд отклонил иск Минюста против Гарварда. Университет обвиняли в «неспособности защитить студентов-евреев от антисемитизма»

Окружной судья Бостона Ричард Стернс отклонил федеральный иск против Гарвардского университета. Минюст обвинил университет в нарушении Закона о гражданских правах из-за якобы неспособности защитить еврейских студентов от антисемитских нападений и дискриминации. Об этом сообщает Bloomberg.

Судья заявил, что истец привел в доказательство своих утверждений только три инцидента, произошедших в 2023-2024 году, чего недостаточно для вынесения решения о нарушении закона.

«Не умаляя обеспокоенности, вызванной этими событиями, суд считает, что они, по отдельности и в совокупности, носят слишком изолированный и эпизодический характер, чтобы на их основании можно было сделать правдоподобный вывод о том, что какое-либо институционализированное несоблюдение Раздела VI Закона о гражданских правах сохраняется в Гарварде по сей день», - говорится в решении.

Противостояние администрации Дональда Трампа и Гарварда началось весной прошлого года: В апреле Белый дом направил в университет письмо с требованиями провести радикальные реформы: отменить программы разнообразия и инклюзивности, ограничить протесты и сократить полномочия преподавателей, которых администрация называла «слишком политизированными».

Через несколько дней Министерство внутренней безопасности направило отдельное письмо, в котором требовало предоставить данные иностранных студентов, участвовавших в пропалестинских протестах. В случае отказа университету грозили лишением права принимать иностранных учащихся, что затронуло бы почти треть студентов Гарварда. Тогда же было объявлено о заморозке более $2 млрд многолетних грантов и контрактов. В итоге суд это решение отменил.