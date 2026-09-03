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Palantir получила контракт от армии США на производство наземных ИИ-станций TITAN для сбора разведданных и наведения ударов

The Insider
Фото: Palantir

Фото: Palantir

Компания Palantir Technologies получила от Командования контрактной деятельности сухопутных войск США (Army Contracting Command) основное соглашение на производство и поставку наземных станций TITAN — Tactical Intelligence Targeting Access Node. Об этом говорится в пресс-релизе компании. В качестве генерального подрядчика контракт предусматривает Palantir USG, дочернюю структуру Palantir.

Соглашение охватывает производство восьми новых комплексов TITAN: четырех систем модификации Advanced и четырех систем модификации Basic. Версия Advanced обладает более высокой вычислительной мощностью и расширенными возможностями интеграции, а версия Basic рассчитана на мобильность и быстрое развертывание. Контракт также включает интеграцию новых критически важных технологий и передачу систем в эксплуатацию действующим подразделениям армии.

TITAN представляет собой укомплектованную экипажем наземную станцию, получающую данные от космических, высотных, воздушных и наземных датчиков и формирующую данные для целеуказания в интересах управления боевыми действиями и высокоточных ударов на большую дальность. Как генеральный подрядчик, Palantir отвечает за производство и поставку всей системы, а также предоставляет программное обеспечение, лежащее в ее основе. В разработке TITAN также участвуют Anduril Industries, L3Harris Technologies, Sierra Nevada Corporation, Strategic Technology Consulting и World Wide Technology.

Президент и технический директор Palantir USG Акаш Джейн заявил, что TITAN дорабатывался с учетом опыта военнослужащих, которые использовали систему в реальных условиях:

 «TITAN был сформирован солдатами, которые его использовали, в тех условиях, в которых они его использовали, по тем стандартам, которые они задали».

Соглашение открывает новый этап программы TITAN, которая реализуется по принципу конкурентного прототипирования с упором на программное обеспечение. Palantir продолжит обслуживание уже развернутых прототипов системы, одновременно занимаясь разработкой и производством будущих версий комплекса. Ранее сообщалось о том, что ВСУ используют технологии Palantir для планирования ударов вглубь территории России.

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