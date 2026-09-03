Ущерб от экономических преступлений в России вырос в 2,6 раза — до 328 млрд рублей за полгода. Возмещают лишь 8%

Ущерб от преступлений в экономической сфере в России за первое полугодие 2026 года составил 328 млрд рублей — в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда он достигал 126 млрд рублей. Об этом заявил генпрокурор Александр Гуцан на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который проходит с 1 по 4 сентября, передают РИА «Новости» и ТАСС.

«328 млрд рублей — это практически бюджет одного из регионов»,

— сказал Гуцан.

При этом значительно снизилась доля возмещенного ущерба. По данным генпрокурора, в первой половине 2025 года было возмещено около 40% ущерба, а за тот же период 2026 года — только 8%.

Уголовный кодекс относит к преступлениям в сфере экономики широкий круг правонарушений — от краж, мошенничества, грабежа и вымогательства до незаконного предпринимательства, отмывания денег, манипулирования рынком, преднамеренного банкротства и уклонения от уплаты налогов. Отдельно в этот раздел входят преступления против интересов службы в коммерческих организациях, в том числе злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп.

Гуцан заявил, что необходимо оценить, как на эти показатели повлияло снижение контрольно-надзорной деятельности в отношении предпринимателей. Других причин резкого роста ущерба и снижения доли его возмещения генпрокурор не назвал.