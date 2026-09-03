Путин анонсировал новую стратегию развития Дальнего Востока: госзакупки через маркетплейсы и «небоевые» дроны

Владимир Путин на пленарной на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока. Она подразумевает упрощенную систему госзакупок и особый правовой режим для новых технологий.

Новая стратегия развития региона рассчитана на 10 лет — до 2036 года. В первую очередь она предусматривает особый правовой режим для «быстрой обкатки» новейших технологий. Речь идет о широком использовании невоенных дронов — например, беспилотников в сельском хозяйстве и перевозке грузов, промышленных роботов и ИИ в медицине.

Кроме того, заработает на Дальнем Востоке и упрощенная система госзакупок. Она позволит, например, образовательным учреждениям закупать товары напрямую через маркетплейсы:

«Образовательные учреждения — школы, детские сады, колледжи — смогут приобретать товары напрямую, с полки отечественных маркетплейсов. Российские коллеги знают, что такое нормативные базы для закупки даже карандашей в школе. С одной стороны все эти законодательные нормы предусмотрены, чтобы обеспечить прозрачность, избавиться от коррупции, но вы же знаете, что это часто связано с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь [на Дальнем Востоке] провести такую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно без всяких проволочек. И если делать это через маркетплейсы это вообще минимизирует любые риски, связанные с коррупцией. Надеюсь, это заработает. Такой подход призван сделать закупки быстрее дешевле и проще с точки зрения логистики».

Путин при этом сослался на новый закон о госзакупках, который вступает в силу с 1 октября этого года. Он затрагивает закупки в образовательных организациях — от дошкольных до профессиональных — и позволяет им закупки на маркетплейсах. Такой экспериментальный режим будет действовать до конца сентября 2028-го, следует из документа. После Дальнего Востока его могут масштабировать и на другие регионы.

Кроме того, для бизнеса в регионе заработает единый преференциальный режим. Уже действующие особые режимы для бизнеса останутся.