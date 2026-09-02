Ряд стран ЕС потребовали отказаться от права вето при принятии решений по внешней политике. Но для этого снова нужно согласие всех — эксперт

На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии 2 сентября обсуждался вопрос отмены права вето при принятии решений по внешней политике. Как сообщило издание Euronews, перехода к голосованию квалифицированным большинством потребовали 11 государств Евросоюза. В МИД Германии подтвердили дискуссию о «методах работы и принятии решений» в рамках общей внешней политики. Эксперт по европейской политике Петар Танев пояснил The Insider, что речь идет о попытке лишить право вето «роли дипломатической валюты», однако для этого всё равно потребуется согласие всех.

Группа из 11 стран: Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Испании и Швеции — написала письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас. В нем они потребовали активизировать переход от принципа единогласия к квалифицированному большинству при принятии внешнеполитических решений. В письме «культура консенсуса» называется «важным источником легитимности» ЕС, однако право вето неоднократно приводило к парализации деятельности союза в последние годы. Речь идет, прежде всего, о Венгрии, которая при прежнем правительстве Виктора Орбана постоянно блокировала решения по России и Украине, пытаясь выторговать для себя различные уступки.

Авторы письма призвали принять пять принципов, которые, по их мнению, должны исправить ситуацию:

придерживаться принципов «добросовестного сотрудничества и взаимной солидарности»;

увеличить использование механизма «конструктивного воздержания» вместо права вето (страна не блокирует общее решение, но и не поддерживает его);

воздерживаться от увязки решений по внешней политике с вопросами, которые с ней «существенно не связаны»;

изучить предусмотренные договорами ЕС возможности перехода от единогласия к квалифицированному большинству;

предоставлять «обоснованные жизненно важные причины» для блокирования такого шага.

В письме подчеркивается:

«Правовая база для всех пяти принципов уже существует. Только от нас зависит, начнем ли мы их реализовывать и тем самым улучшать нашу внешнюю политику».

Как пояснил The Insider эксперт по европейской политике Петар Танев, механизм конструктивного воздержания уже предусмотрен статьей 31 Договора о Евросоюзе, однако он почти не используется:

«Речь пока идет не о новом правовом механизме, а о смене политической нормы: государство сможет сказать „мы не участвуем“, но не „мы запрещаем действовать остальным“. Это попытка лишить право вето роли дипломатической валюты, особенно когда внешнеполитические решения блокируются ради уступок по совершенно другим вопросам. Я могу допустить, что в рамках следующего саммита Европейского совета наиболее заинтересованные страны-члены предложат использовать предусмотренную договорами переходную оговорку и в отдельных сферах — перейти к голосованию квалифицированным большинством. Однако для запуска этого механизма тоже необходимо единогласие. Поэтому, думаю, что немедленно право вето никуда не исчезнет: сначала изменится политическая цена блокирования, а уже затем — сама процедура принятия решений».

Как отмечает Euronews, 11 стран активизировали продвижение реформы после ухода правительства Орбана в Венгрии. Они считают, что окно возможностей для отхода от единогласия при принятии решений может закрыться, если на президентских выборах во Франции в 2027 году победит ультраправая Марин Ле Пен.