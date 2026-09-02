Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

86.75

EUR

100.6

OIL

95.7

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

300

 

 

 

 

 

Новости

Американские врачебные ассоциации выпустили собственные рекомендации по вакцинации, разойдясь в них с государством

The Insider
Фото: Jürgen Bätz/Picture Alliance/via Getty Images

Фото: Jürgen Bätz/Picture Alliance/via Getty Images

Американская медицинская ассоциация (AMA) и еще четыре крупных врачебных объединения представили собственные рекомендации по вакцинации от COVID-19, гриппа и РСВ на предстоящий сезон, отказавшись ориентироваться на позицию Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Bloomberg. Отмечается, что это решение стало новым свидетельством углубляющегося раскола между медицинским сообществом и федеральным правительством США по вопросам иммунизации.

Рекомендации разработаны совместно с независимым проектом Vaccine Integrity — эта работа началась еще в прошлом году, а теперь она оформлена в постоянный процесс независимой экспертизы. По словам президента AMA Сандры Фрайхофер, десятилетиями врачи опирались на федеральные рекомендации, потому что те основывались на науке и тщательной проверке, но из-за масштабных перемен на федеральном уровне доверие к ним падает.

Ранее рекомендации по вакцинам разрабатывал Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) при CDC совместно с врачебными ассоциациями, однако это взаимодействие прекратилось после того, как пост главы Минздрава США занял Роберт Кеннеди-младший — эколог-юрист и известный антиваксер, ранее уволивший весь состав комитета и назначивший туда своих сторонников. В марте федеральный судья приостановил полномочия части новых членов комитета, из-за чего были отменены его последующие заседания, а план администрации Трампа по сокращению числа рекомендуемых детям прививок оказался заблокирован. Позже, в августе, Трамп всё же подписал указ о сокращении календаря прививок.

Новые рекомендации AMA и еще четырех организаций — Американской академии семейных врачей, Американской академии педиатрии, Американского колледжа акушеров и гинекологов и Общества инфекционных болезней Америки — совпадают с текущими указаниями CDC по прививкам от гриппа и РСВ, но расходятся в вопросе COVID-19. Врачебные ассоциации рекомендуют вакцинацию от коронавируса всем младенцам от 6 до 23 месяцев, взрослым от 19 лет и старше, а также всем от двух лет из группы высокого риска тяжелого течения болезни, тогда как CDC в прошлом году перешла на индивидуальный подход к принятию решения о такой прививке.

Отмечается, что конфликт разворачивается на фоне рекордной за 35 лет вспышки кори в США — с начала года подтверждено 2903 случая заражения, а на прошлой неделе в Пенсильвании от кори впервые за то же время умерли два непривитых человека, из-за чего CDC вместе с Кеннеди публично оспаривала то, что они умерли из-за отсутствия вакцинации. «Мы опасно близки к потере статуса территории, свободной от кори, а за последние два сезона гриппа от него умерли сотни детей, — заявила Фрайхофер. — Мы должны восстановить доверие к вакцинам, и начинается это с восстановления доказательного процесса и подхода».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  3. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  4. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  5. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте