Американские врачебные ассоциации выпустили собственные рекомендации по вакцинации, разойдясь в них с государством

Американская медицинская ассоциация (AMA) и еще четыре крупных врачебных объединения представили собственные рекомендации по вакцинации от COVID-19, гриппа и РСВ на предстоящий сезон, отказавшись ориентироваться на позицию Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Bloomberg. Отмечается, что это решение стало новым свидетельством углубляющегося раскола между медицинским сообществом и федеральным правительством США по вопросам иммунизации.

Рекомендации разработаны совместно с независимым проектом Vaccine Integrity — эта работа началась еще в прошлом году, а теперь она оформлена в постоянный процесс независимой экспертизы. По словам президента AMA Сандры Фрайхофер, десятилетиями врачи опирались на федеральные рекомендации, потому что те основывались на науке и тщательной проверке, но из-за масштабных перемен на федеральном уровне доверие к ним падает.

Ранее рекомендации по вакцинам разрабатывал Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) при CDC совместно с врачебными ассоциациями, однако это взаимодействие прекратилось после того, как пост главы Минздрава США занял Роберт Кеннеди-младший — эколог-юрист и известный антиваксер, ранее уволивший весь состав комитета и назначивший туда своих сторонников. В марте федеральный судья приостановил полномочия части новых членов комитета, из-за чего были отменены его последующие заседания, а план администрации Трампа по сокращению числа рекомендуемых детям прививок оказался заблокирован. Позже, в августе, Трамп всё же подписал указ о сокращении календаря прививок.

Новые рекомендации AMA и еще четырех организаций — Американской академии семейных врачей, Американской академии педиатрии, Американского колледжа акушеров и гинекологов и Общества инфекционных болезней Америки — совпадают с текущими указаниями CDC по прививкам от гриппа и РСВ, но расходятся в вопросе COVID-19. Врачебные ассоциации рекомендуют вакцинацию от коронавируса всем младенцам от 6 до 23 месяцев, взрослым от 19 лет и старше, а также всем от двух лет из группы высокого риска тяжелого течения болезни, тогда как CDC в прошлом году перешла на индивидуальный подход к принятию решения о такой прививке.

Отмечается, что конфликт разворачивается на фоне рекордной за 35 лет вспышки кори в США — с начала года подтверждено 2903 случая заражения, а на прошлой неделе в Пенсильвании от кори впервые за то же время умерли два непривитых человека, из-за чего CDC вместе с Кеннеди публично оспаривала то, что они умерли из-за отсутствия вакцинации. «Мы опасно близки к потере статуса территории, свободной от кори, а за последние два сезона гриппа от него умерли сотни детей, — заявила Фрайхофер. — Мы должны восстановить доверие к вакцинам, и начинается это с восстановления доказательного процесса и подхода».