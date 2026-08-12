Указ Трампа о сокращении календаря прививок не имеет силы закона, его цель — заставить больше людей усомниться в вакцинах — эксперты

Президент США Дональд Трамп подписал указ о внесении изменений в федеральные рекомендации о вакцинации детей. Документ, во-первых, сокращает с 17 до 11 число болезней, от которых рекомендуется прививать детей, во-вторых, рекомендует разделить вакцину против кори, паротита и краснухи (MMR) на три компонента, которые будут ставить во время отдельных визитов к врачу.

Кроме того, во время церемонии подписания указа Трамп заговорил о возможной связи между прививками и аутизмом, а также сослался на опыт других стран, где в государственных рекомендациях значится меньше обязательных прививок.

Опрошенные The Insider американские эксперты в области здравоохранения говорят, что внесенные указом президента изменения не имеют никакой научной базы. Хотя документ носит рекомендательный характер, специалисты опасаются, что эти рекомендации запутают многих родителей, поспособствуют распространению антипрививочных взглядов и в конечном счете приведут к тому, что меньше детей получат все необходимые прививки.

Президент Американской академии педиатрии (AAP) Эндрю Д. Расин:

«В условиях, когда число случаев кори в США достигло 35-летнего максимума, а сезон простуд и гриппа стремительно приближается, указ о вакцинации не только удручает, он опасен. Вместо того, чтобы обеспечить каждой семье доступ к жизненно важным вакцинам от кори, гриппа, респираторно-синцитиального вируса и других заболеваний, федеральные власти в очередной раз распространяют вводящие в заблуждение заявления. Нет никаких новых научных данных, оправдывающих существенные изменения в рекомендациях по вакцинации детей. Десятки исследований с участием миллионов людей демонстрируют отсутствие связи между вакцинами и аутизмом, и тем не менее федеральные лидеры продолжают продвигать эту устаревшую, опровергнутую идею, чтобы запугать семьи. Указ никак не поможет семьям детей с аутизмом и никак не поспособствует осведомленности об этом состоянии. Единственная цель этого объявления — посеять путаницу, чтобы как можно больше людей усомнились в важности вакцин. Откладывать прививку или пропускать ее рискованно, особенно учитывая, что корь продолжает распространяться, а дети возвращаются в школу <в США учебный год может начинаться в период с конца июля и до сентября, в зависимости от штата — The Insider>. Рекомендации AAP по вакцинации разработаны с учетом состояния здоровья детей, проживающих в Соединенных Штатах, и основаны на многолетних исследованиях и систематическом наблюдении [за пациентами]. Педиатры рекомендуют детям получать определенные вакцины в определенном возрасте, исходя из того, когда иммунная система ребенка лучше всего реагирует и когда он наиболее уязвим к определенным заболеваниям. Иногда это означает, что дети получают одну прививку, которая защищает от нескольких заболеваний, или же они могут получить несколько вакцин за один визит».

Директор по связям со СМИ Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний (CIDRAP) и Проекта по обеспечению целостности вакцин (Vaccine Integrity Project) при Университете Миннесоты Кевин Гриффис:

«Вакцина MMR имеет очень сильный профиль безопасности, и существует огромное количество доказательств, подтверждающих ее безопасность. Разделение вакцины приведет к большему количеству индивидуальных прививок, что подвергнет детей воздействию большего, а не меньшего, количества адъювантов — материала в вакцинах, который помогает усилить иммунный ответ. Кроме того, большее количество прививок потребует большего количества посещений врача, что усложнит задачу для родителей и, вероятно, приведет к росту числа пропущенных доз. В результате больше детей останутся непривитыми. Важно отметить, что указ не имеет силы закона. Всё это только сбивает семьи с толку. Мы в Проекте по обеспечению целостности вакцин призываем родителей игнорировать рекомендации Белого дома и обратиться к Американской академии педиатрии за научно обоснованными рекомендациями по иммунизации».

Старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения им. Джона Хопкинса (Балтимор) Амеш А. Адалья: