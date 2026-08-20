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«Золотая корона» уходит с европейского рынка и начала процедуру отзыва лицензии. Переводы через KoronaPay Europe уже недоступны

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

«Золотая корона» уходит с европейского рынка. Как говорится в сообщении на сайте компании, европейское подразделение платежной системы, компания Koronapay Europe Limited, начала процедуру отзыва лицензии. Переводы через сервис KoronaPay Europe более недоступны.

«Соответственно, Koronapay Europe Limited не будет предлагать или предоставлять какие-либо регулируемые услуги, новые переводы недоступны. Ранее отправленные переводы могут быть возвращены через мобильное приложение Korona».

В конце июля Евросоюз ввел санкции в отношении оператора и расчетного центра «Золотой короны» — РНКО «Платежный центр». Основанием для санкций стало то, что компания работает в банковском секторе, который приносит российским властям значительные доходы. Речь идет о блокирующих санкциях: активы организации на территории Евросоюза должны быть заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять ей деньги и другие экономические ресурсы.

Вскоре после этого «Золотая корона» прекратила переводы в Грузию и ряд других стран. В настоящее время деньги из России можно перевести через этот сервис только в четыре страны: Китай, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан.

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