«Золотая Корона» прекратила перевод денег в Грузию и Казахстан после введения санкций ЕС против оператора платежной системы

«Код Дурова» пишет, что переводы в Грузию прекратил также «Цифра банк». Корреспондент РБК попытался сделать перевод из «Цифра банка» в Казахстан, но перевод не прошел.

Всего под санкции в рамках нового пакета попали 94 российских банка и крупные финансовые организации. Еще для 33 кредитных и финансовых организаций ввели отдельный запрет на проведение транзакций.

В августе 2024 года санкции против «Центра финансовых технологий» ввел Минфин США. Тогда ограничения затронули разработчика «Золотой Короны», но не РНКО «Платежный Центр». Как писал The Insider, попадание ЦФТ в американский список означает запрет на взаимодействие с компанией для американских лиц и проведение расчетов в долларах.

После введения американских санкций крупнейшие грузинские банки, включая Bank of Georgia и TBC Bank, приостановили переводы через «Золотую Корону». Через несколько дней они возобновили обслуживание системы. В Ассоциации банков Грузии тогда рассказали, что проверка не выявила прямой связи между оператором переводов и находившимся под санкциями юридическим лицом. Теперь в санкционный список внесена непосредственно организация, которая является оператором системы и проводит расчеты между ее участниками.

В 2022 году The Insider рассказывал, что через работавший в ЕС под брендом KoronaPay сервис переводили евро волонтерам, собиравшим деньги для российских военных и боевиков «ДНР» и «ЛНР». На собранные средства покупали коптеры, прицелы и тепловизоры. На тот момент «Золотая Корона», в отличие от ряда других российских операторов, не находилась под европейскими санкциями и легально работала в странах ЕС.