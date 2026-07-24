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Новости

«Золотая Корона» прекратила перевод денег в Грузию и Казахстан после введения санкций ЕС против оператора платежной системы

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Платежная система «Золотая Корона», которой российские эмигранты пользуются для перевода средств из России, прекратила переводы в Грузию и несколько других стран, заметил Telegram-канал «Код Дурова». Услуга была заблокирована сразу после принятия 23 июля 21-го пакета санкций Евросоюза. ЕС внес в санкционный список расчетную небанковскую кредитную организацию «Платежный Центр» — оператора и расчетный центр «Золотой Короны».

Как убедился The Insider, отключены переводы также для Казахстана. В настоящее время на сайте «Золотой Короны» доступны только переводы из России в Узбекистан, Турцию и Кыргызстан.

koronapay.com

koronapay.com

«Код Дурова» пишет, что переводы в Грузию прекратил также «Цифра банк». Корреспондент РБК попытался сделать перевод из «Цифра банка» в Казахстан, но перевод не прошел.

Всего под санкции в рамках нового пакета попали 94 российских банка и крупные финансовые организации. Еще для 33 кредитных и финансовых организаций ввели отдельный запрет на проведение транзакций.

В августе 2024 года санкции против «Центра финансовых технологий» ввел Минфин США. Тогда ограничения затронули разработчика «Золотой Короны», но не РНКО «Платежный Центр». Как писал The Insider, попадание ЦФТ в американский список означает запрет на взаимодействие с компанией для американских лиц и проведение расчетов в долларах.

После введения американских санкций крупнейшие грузинские банки, включая Bank of Georgia и TBC Bank, приостановили переводы через «Золотую Корону». Через несколько дней они возобновили обслуживание системы. В Ассоциации банков Грузии тогда рассказали, что проверка не выявила прямой связи между оператором переводов и находившимся под санкциями юридическим лицом. Теперь в санкционный список внесена непосредственно организация, которая является оператором системы и проводит расчеты между ее участниками.

В 2022 году The Insider рассказывал, что через работавший в ЕС под брендом KoronaPay сервис переводили евро волонтерам, собиравшим деньги для российских военных и боевиков «ДНР» и «ЛНР». На собранные средства покупали коптеры, прицелы и тепловизоры. На тот момент «Золотая Корона», в отличие от ряда других российских операторов, не находилась под европейскими санкциями и легально работала в странах ЕС.

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