Швейцарский банк Swissquote предупредил о закрытии счетов около 600 клиентов с российским гражданством из-за сложностей комплаенса

Швейцарский онлайн-банк Swissquote разослал уведомления о возможном закрытии счетов примерно 600 клиентам — в основном пользователям своего приложения Yuh. Об этом рассказал Frank Media глава банка Марк Бюрки. По его словам, письма ушли несколько дней назад, но сами счета пока продолжают работать: банк связался с каждым из затронутых клиентов и ищет варианты решения. Ключевой клиентуры Swissquote эта мера практически не касается — такие клиенты приносят банку заметно больше дохода.

Бюрки признал, что решение косвенно связано с российским паспортом, но настаивает на экономической подоплёке. Он заявил:

«Причины носят исключительно экономический характер. Если мы обслуживаем граждан России, на нас возлагаются дополнительные обязанности по мониторингу: мы должны проверять экономическое происхождение размещенных у нас активов, сверять клиентов с санкционными списками и в целом усиленно контролировать все банковские операции. Доход от обслуживания клиентов в приложении Yuh очень невелик, поэтому затраты на мониторинг оказываются слишком высокими, чтобы продолжать такие отношения».

Первым о рассылке предупреждений сообщил портал Inside Paradeplatz. Его собеседник из числа получателей уведомлений утверждал, что под удар попали и люди с бессрочным видом на жительство категории C, налоговым домицилием в Швейцарии и безупречной репутацией, а в отдельных случаях и обладатели двух гражданств (швейцарского и российского). По словам этого источника, в кол-центре банка ему устно подтвердили: речь идет о внутреннем принципиальном решении, связанном с российским гражданством, а поводом стали возросшие надзорные требования к комплаенсу.

В комментарии Frank Media Бюрки допустил, что часть уведомлений швейцарским гражданам и обладателям ПМЖ могла уйти по ошибке: банк не всегда знает о втором паспорте клиента, и сейчас такие эпизоды пересматриваются. Расширять кампанию за пределы уже отобранных примерно 600 клиентских отношений Swissquote не намерен. Сколько всего у финансовой группы российских клиентов, банк не раскрывает. Известно лишь, что на 30 июня 2026 года у Swissquote было 1,22 млн счетов и 96,3 млрд франков клиентских активов, из которых на Yuh приходилось 423,4 тысячи счетов и 4 млрд франков. Обязательства перед клиентами к концу июня выросли до 14,03 млрд франков с 13,06 млрд на конец 2025 года, а разбивку по гражданству банк не публикует.

Еще в мае 2024 года сообщалось, что швейцарские банки продолжают принимать от россиян крупные переводы в рублях, при том что еще в марте того же года они начали закрывать счета клиентов с российским гражданством, включая обладателей второго паспорта, объясняя это нежеланием тратить ресурсы на дополнительные проверки.