Минфин США обвинил швейцарский банк MBaer в отмывании денег Ирана, России и Венесуэлы

Министерство финансов США пригрозило швейцарскому частному банку MBaer Merchant Bank AG фактическим отключением от американской финансовой системы, обвинив его в нарушении санкций против Ирана, России и Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

По версии ведомства, банк и его сотрудники способствовали отмыванию средств и коррупционным схемам, связанным с венесуэльскими и российскими структурами, а также проводили операции в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и его подразделения «Кудс», находящихся под американскими санкциями.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что MBaer «провел более ста миллионов долларов через финансовую систему США в интересах незаконных акторов, связанных с Ираном и Россией». По его словам, Вашингтон будет «агрессивно защищать целостность финансовой системы», используя все доступные инструменты.

Речь идет о наиболее жесткой мере санкционного воздействия — запрете для американских финансовых институтов открывать и поддерживать корреспондентские счета для банка. В случае окончательного утверждения это фактически лишит MBaer доступа к долларовым расчетам, что может парализовать его международные операции.

Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) опубликовало уведомление о предлагаемом изменении правил и открыло 30-дневный период для общественных комментариев. Ведомство утверждает, что банк использовал подставные компании для сокрытия бенефициаров транзакций, в том числе операций, связанных с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. По данным FinCEN, речь идет о продаже миллионов баррелей нефти в обход американских санкций с 2020 года.

Также в сообщении подчеркивается значительная доля российских клиентов в портфеле банка, включая лиц, находящихся под санкциями. По данным американской стороны, счета, принадлежащие гражданам России, вероятно, составляют крупнейшую часть активов под управлением MBaer. Банк связывают с операциями по отмыванию средств в интересах российских и украинских политиков и бизнесменов, имеющих связи с Кремлем.

В MBaer заявили, что прокомментируют ситуацию после консультаций с американскими юристами. Банк подчеркнул, что сотрудничает со швейцарскими регуляторами, располагает «прочной капиталовой и ликвидной базой» и продолжает работу «в максимально возможном объеме», ставя во главу угла интересы клиентов и соблюдение нормативных требований.

Швейцарский финансовый регулятор FINMA сообщил, что находится в контакте с банком и американскими властями. Собственное разбирательство FINMA завершилось три недели назад, однако из-за апелляции банка регулятор пока не смог применить свои меры. При этом в MBaer назначен внешний аудитор для мониторинга.

По данным FinCEN, это первый случай, когда США угрожают применить подобную меру, введенную после терактов 11 сентября, в отношении швейцарского банка. Последним европейским банком, фактически лишенным доступа к долларовой системе, был латвийский ABLV, закрытый в 2018 году после обвинений в отмывании средств и нарушении санкционного режима.

MBaer был основан в 2018 году Михаэлем Баером — бывшим членом правления Julius Baer. В интервью швейцарскому изданию Finews в октябре 2023 года Баер сообщал, что под управлением банка находится около 3,5 млрд швейцарских франков.

Вашингтон традиционно внимательно следит за соблюдением санкций швейцарскими банками. В прошлом году администрация Дональда Трампа ввела в отношении Швейцарии самые высокие торговые тарифы в Европе, однако позднее Берн и Вашингтон договорились об их снижении до уровня Евросоюза. Стороны рассчитывают финализировать соглашение к концу марта.

