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Новости

Британским вузам грозит банкротство из-за уменьшения количества иностранных студентов — The Guardian

The Insider
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Руководители британских университетов предупреждают о финансовом кризисе в высшем образовании страны. Новые данные показывают резкое падение числа иностранных студентов, что лишает вузы значительной части доходов и ставит под угрозу их будущее, сообщает The Guardian. Ректоры вузов призвали правительство пересмотреть введенный при Кире Стармере сбор с платы за обучение иностранных студентов, а бывший министр по делам высшего образования предупредил о риске банкротства одного из университетов.

По данным министерства внутренних дел, число заявлений на студенческие визы к концу июля упало на 11% по сравнению с прошлым годом. Поскольку летние заявки подаются до начала учебного года, часть вузов опасается снижения числа иностранных зачислений вплоть до 30%. Ректор Королевского колледжа Лондона профессор Шитидж Капур заявил:

«Каждые пять иностранных студентов влияют на одно рабочее место в университете. И эти падающие цифры неизбежно скажутся на финансовом здоровье и штате вузов».

Проблему усугубляет то, что размер платы за обучение для британских студентов был заморожен на уровне 9250 фунтов стерлингов с 2017 по 2025 год, а инфляция обесценила эту сумму примерно на треть. При этом последующее повышение платы будет во многом нивелировано новым сбором в 925 фунтов с каждого иностранного студента.

Бывший консервативный министр по делам высшего образования Дэвид Уиллеттс подтвердил, что вузы находятся под растущим финансовым давлением именно из-за многолетней заморозки платы за обучение, и не исключил, что какой-то из университетов может обанкротиться. Один из вузов Russell Group — Эксетерский университет — уже объявил об отмене курсов географии в кампусе Пенрин в Корнуолле, включая курсы для абитуриентов, подавших документы в этом году.

Глава Russell Group Либби Хакетт предупредила, что серия непопулярных решений сменявших друг друга правительств, включая сбор с иностранных студентов, подрывает репутацию британского высшего образования на мировом рынке. По ее словам, из-за снижения числа иностранных студентов Великобритания уже недополучила почти 3 млрд фунтов экономической выгоды. Глава Universities UK Вивьен Стерн назвала данные по визам сигналом тревоги для властей и призвала правительство отказаться от идеи налогообложения платы за обучение иностранцев. Министр по вопросам профессиональной подготовки Джеки Смит в ответ заявила, что власти намерены увязать будущий рост платы за обучение с качеством преподавания.

Ранее сообщалось, что на фоне ужесточения иммиграционной политики Дональда Трампа европейские вузы фиксируют рекордный приток иностранных студентов, при этом число виз для студентов не из ЕС в Великобритании за год к марту выросло, но остается значительно ниже пика 2023 года.

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