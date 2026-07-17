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Европейские вузы фиксируют рекордный приток иностранных студентов на фоне иммиграционной политики Трампа — Bloomberg

The Insider
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Иммиграционные ограничения администрации Дональда Трампа перенаправляют потоки иностранных студентов из США в Европу, следует из анализа Bloomberg визовых данных за последние десять лет. В Германии к концу 2025 года действовало рекордное число временных видов на жительство для иностранных студентов — 287 820, на 38% больше допандемийного среднего уровня, причем каждый шестой ВНЖ был выдан гражданину Индии. В Ирландии число студентов из стран вне ЕС в государственных вузах за год к августу выросло на 79% по сравнению с допандемийным среднем уровнем, более четверти из них — индийцы. В Швейцарии иностранцы составили рекордные 35% всех студентов вузов.

Издание отмечает, что европейские страны привлекают студентов более низкой платой за обучение, гибкими сроками программ и понятными путями к трудоустройству. Германия, которая, как пишет Bloomberg, испытывает структурный дефицит квалифицированных кадров, предлагает более 2 400 программ на английском языке, 18-месячное окно на поиск работы после выпуска и возможность ускоренного получения постоянного вида на жительство. Франция, где число студентов не из ЕС растет каждый год с 2021-го года, стала главной альтернативой для африканцев: в 2025 году они составили половину всех иностранных студентов в стране. Спрос подстегнуло и решение администрации Трампа в декабре расширить запрет на въезд на 39 стран, большинство из которых — африканские, оставившее многих студентов без возможности продолжить учебу в США.

Америка тем временем теряет позиции. Согласно анализу, за год, закончившийся 31 марта, в США въехали 1,18 млн иностранных студентов — примерно на 24% меньше допандемийного среднего уровня и на 17% меньше, чем в два предыдущих года. Доля отказов в студенческих визах F-1 выросла в 2025 году до 35% — максимума как минимум за десятилетие. Десятки иностранных студентов были задержаны, тысячи лишились виз, а последним предложением Белого дома стало ограничение срока действия студенческих виз четырьмя годами. «Похоже, мы проигрываем борьбу за мягкую силу», — заявил Bloomberg профессор экономики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дик Стартц.

В то же время в Великобритании число виз для студентов не из ЕС за год к марту выросло, но остается значительно ниже пика 2023 года на фоне антимиграционных протестов. Конкуренцию Европе составляют и азиатские хабы. Гонконг нарастил число иностранных студентов почти на 77% к допандемийному уровню, Япония тоже приняла рекордное их количество.

Для США же отток оборачивается прямыми потерями. По оценке ассоциации NAFSA, иностранные студенты принесли американским вузам $42,9 млрд и обеспечили существование более 355 700 рабочих мест.

Кампания против иностранных студентов началась вскоре после возвращения Трампа в Белый дом. В мае 2025 года его администрация приказала посольствам временно прекратить назначать собеседования на студенческие визы, а Министерство внутренней безопасности отозвало у Гарварда право обучать иностранцев — около 6,8 тысячи студентов должны были перевестись в другие вузы или покинуть страну.

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