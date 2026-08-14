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Новости

В Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане произошел блэкаут

The Insider
Фото: Газета.uz

Фото: Газета.uz

В четырех странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане — 14 августа 2026 года произошел масштабный блэкаут, сообщает информационное агентство «Фергана». Отключения затронули Алматы и другие регионы Казахстана, южные области Узбекистана, а также ряд населенных пунктов Кыргызстана и Таджикистана. В Алматы и Алматинской области из-за отключения электричества остановились метро и канатная дорога на курорте Шымбулак.

В Минэнерго Казахстана произошедшее объяснили резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии, из-за чего сработала противоаварийная автоматика и часть потребителей осталась без света. Помимо Алматы, без электричества остались Туркестанская и Жетысуская области на юге страны.

В Минэнерго Узбекистана в свою очередь причиной перебоев назвали аварию в энергосистеме соседней страны, которая повлияла на всю энергосистему Центральной Азии, в результате пострадала Сурхандарьинская и другие области республики. Позже в министерстве уточнили, что электроснабжение восстановлено полностью во всех регионах, кроме Сурхандарьинской области, где свет дали 80% потребителей, — там работы продолжаются.

Казахстанская сторона при этом отрицает версию о том, что причиной сбоев в Узбекистане стала авария в энергосистеме Казахстана, назвав такую информацию не соответствующей действительности, и сообщила, что электроснабжение по линии KEGOC восстановлено в полном объеме, а отдельные потребители подключаются поэтапно.

В Таджикистане подтвердили сбои в энергосистеме и заявили, что причины еще выясняются, одновременно отрицая слухи о возможной аварии на Нурекской АЭС. В Кыргызстане отключения оказались кратковременными: энергосистема страны временно перешла на изолированный режим работы, после чего электроснабжение было восстановлено.

Похожие по масштабу сбои в регионе уже случались и раньше. Энергосистема Центральной Азии исторически объединяет несколько государств в единое кольцо, оставшееся еще с советских времен, и авария в одной точке способна цепной реакцией отключать соседние страны. Один из самых тяжелых подобных инцидентов произошел в начале 2022 года, когда без света на несколько часов остались сразу три республики региона, а власти впоследствии долго выясняли, чья энергосистема стала источником сбоя.

24 июля масштабный блэкаут произошел в Грузии: без света осталась почти вся страна. Отключения затронули крупнейшие города и нарушили подачу воды. Сбой произошел около полуночи.

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