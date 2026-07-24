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Новости

В Грузии произошел масштабный блэкаут. Электроснабжение уже восстановили, причина аварии остается неизвестной

The Insider
Paper Kartuli / Telegram

Paper Kartuli / Telegram

Масштабный блэкаут произошел в Грузии: без света осталась почти вся страна. Отключения затронули крупнейшие города и нарушили подачу воды. Сбой произошел около полуночи. Сообщения об исчезновении света практически одновременно поступили из Тбилиси, Батуми, Рустави, Гори, Кутаиси, Телави, Боржоми, Зугдиди и других городов. Уже к 00:18 потребление электроэнергии в стране рухнуло с 1860 до 564 МВт, то есть почти на 70%.

Paper Kartuli / Telegram

Paper Kartuli / Telegram

Блэкаут повлиял и на другую инфраструктуру. Из-за отключения электричества автоматически остановились насосные станции Georgian Water and Power, в результате чего у жителей отдельных районов Тбилиси, Рустави и Мцхеты пропала вода или снизился напор. Поезд Тбилиси — Батуми не смог вовремя отправиться из столицы.

Примерно к 01:30 электричество частично вернулось в регион Мцхета-Мтианети и большую часть Тбилиси. К двум часам ночи электроснабжение начали восстанавливать в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси, а также в отдельных частях Кутаиси, Чиатуры, Сачхере, Они и Амбролаури. К утру власти сообщили о полном восстановлении подачи электричества по всей стране.

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Власти частично признанной Абхазии, где электричество также отключилось, связали произошедшее с «системной аварией» на Ингурской гидроэлектростанции, однако грузинская сторона эту версию не подтверждала. В Государственной электросистеме ограничились предупреждением о «дезинформации» и призвали СМИ не публиковать неподтвержденные версии.

Похожее общенациональное отключение произошло в Грузии в апреле прошлого года. Тогда аварийно отключилась 500-киловольтная линия «Кавкасиони», после чего прекратили работу Ингурская ГЭС и другие крупные и малые электростанции. Без света остались около 90% потребителей. Предварительной причиной повреждения линии назвали пожар.

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