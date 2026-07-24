В Грузии произошел масштабный блэкаут. Электроснабжение уже восстановили, причина аварии остается неизвестной

Блэкаут повлиял и на другую инфраструктуру. Из-за отключения электричества автоматически остановились насосные станции Georgian Water and Power, в результате чего у жителей отдельных районов Тбилиси, Рустави и Мцхеты пропала вода или снизился напор. Поезд Тбилиси — Батуми не смог вовремя отправиться из столицы.

Примерно к 01:30 электричество частично вернулось в регион Мцхета-Мтианети и большую часть Тбилиси. К двум часам ночи электроснабжение начали восстанавливать в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси, а также в отдельных частях Кутаиси, Чиатуры, Сачхере, Они и Амбролаури. К утру власти сообщили о полном восстановлении подачи электричества по всей стране.