Минобороны РФ пообщало «заморозить» украинцев предстоящей зимой. ВСУ ответили: «Согреемся огнем российских НПЗ»

В Telegram-канале Министерства обороны России 14 августа опубликовали пост с изображением дронов и подписью: «Зимой вам будет „заморозка“». Пост следовал за сообщением об ударах «по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ».
Спустя несколько часов Центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем канале опубликовал ответ российскому военному ведомству: «Согреемся огнем российских НПЗ».
Также сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недопустимо остановить боевые действия на текущей линии соприкосновения:
«Речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, — у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь... о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства».
Лавров заявил, что Россия ужесточит действия против Украины: «Мы это уже делаем. Они уже начинают стонать».
Накануне, 13 августа, Reuters сообщало со ссылкой на источник, что Украина через третью сторону направила России предложение взаимно прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море, поскольку боевые действия в этом регионе поставили под угрозу глобальные цепочки поставок продовольствия. Несколькими днями ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан рассказал, что Анкара направила Киеву и Москве предложения о создании механизма моратория на удары по коммерческим судам в Черном море. «Формализованного турецкого обращения, которое конкретизировало бы условия этой инициативы, российская сторона по официальным каналам не получала», — заявила 14 августа представитель МИД России Мария Захарова.
В июне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил прямую встречу лидеров и прекращение огня по всей линии фронта на время переговоров.
Начиная с 2022 года, каждую осень ВС РФ активизирует удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы зимой оставить страну без электроэнергии и отопления. Так, осенью 2024 года России удалось вывести из строя около 80% всех украинских генерирующих мощностей, повредив практически все крупные ТЭС. В преддверии следующей зимы ВС РФ сосредоточились на разрушении электросетевой инфраструктуры (подстанций и линий электропередач), главным образом в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.