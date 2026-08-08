Турция предложила Украине и России объявить мораторий на удары по судам в Черном море — глава МИД

Анкара направила в Киев и Москву предложения о создании механизма моратория на удары по коммерческим судам в Черном море. Об этом в эфире Anadolu Agency рассказал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Как уточняет Фидан, идея моратория была озвучена украинскими чиновниками. Они передали этот призыв Турции, а та — российской стороне:

«Мы передали обеим сторонам наш призыв о создании механизма для объявления моратория в этой сфере. У украинцев такая просьба уже была. Мы передали это и нашим российским коллегам. Ждём ответа по этому поводу», — сказал он.

Глава турецкого МИД добавил, что Турция крайне обеспокоена участившимися атаками по судам в этом регионе, поскольку, если раньше целями ударов с обеих сторон становились военные корабли и инфраструктура, сейчас удары наносят «без разбора». Под атаку попадают также и турецкие суда, и сухогрузы с членами экипажа из числа граждан страны.

Еще в начале недели турецкий МИД выпустил заявление, связанное с атакой на два своих судна YASAR и NADEZHDA. Оба были атакованы в понедельник, 3 августа, на выходе из порта Новороссийск. В пресс-релизе ведомство предупредило о возможной эскалации в Черном море и призвало стороны конфликта «принять меры», чтобы обеспечить безопасность судов. К атакованным за прошедшие семь дней турецким судам добавился и еще один сухогруз GULLUK, установил ранее The Insider.

Как сообщило в субботу, 8 августа, агентство Bloomberg, турецкие власти начали запрещать транзит через Дарданеллы судам, направляющимся в порт Новороссийск. Удары украинских беспилотников по судам в этом районе участились с начала июля, после того как Силы беспилотных систем ВСУ объявили операцию «МоЛоЧКа». По последним данным, с 6 июля в Черном и Азовском морях было атаковано по меньшей мере 218 судов.