Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83

EUR

95.78

OIL

88.19

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

2890

 

 

 

 

 

Новости

ФСБ собирается отменить пограничные зоны на границах с аннексированными территориями Украины

The Insider
Иллюстрация к материалу

ФСБ предлагает упразднить пограничные зоны на территории Ростовской и Воронежской областей, а также ликвидировать пограничную зону между аннексированным Крымом и оккупированной частью Херсонской области — об этом говорится в проектах ведомственных приказов службы, на которые обратило внимание «Агентство». В самой ФСБ решение объясняют завершением интеграции «ДНР», «ЛНР» и Херсонской области в состав России.

Согласно документам, ведомство намерено признать утратившими силу собственные приказы, регулировавшие пограничные зоны в Ростовской и Воронежской областях и в Крыму. Именно эти приказы прежде превращали въезд в аннексированные в 2022 году регионы и выезд из них в процедуру, почти идентичную пересечению государственной границы.

Как указывается в проектах, необходимость изменений связана с тем, что Херсонская область, «ДНР» и «ЛНР» были «приняты в состав Российской Федерации», а по их границам теперь проходит именно «государственная граница, сопряженная с территорией иностранного государства».

Таким образом, пограничная зона отныне будет определяться исключительно применительно к территориям, примыкающим к государственной границе, а не к бывшим административным рубежам между регионами России и аннексированными территориями.

Исключение сделано для Крыма — там пограничная зона сохранится, но только «в пределах принадлежащих Российской Федерации островов Чёрного моря». Устанавливать конкретные места и часы въезда в эту зону, а также размещать предупреждающие знаки будет региональное управление ФСБ.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  2. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  3. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»
  4. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  5. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте