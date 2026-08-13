ФСБ собирается отменить пограничные зоны на границах с аннексированными территориями Украины

ФСБ предлагает упразднить пограничные зоны на территории Ростовской и Воронежской областей, а также ликвидировать пограничную зону между аннексированным Крымом и оккупированной частью Херсонской области — об этом говорится в проектах ведомственных приказов службы, на которые обратило внимание «Агентство». В самой ФСБ решение объясняют завершением интеграции «ДНР», «ЛНР» и Херсонской области в состав России.

Согласно документам, ведомство намерено признать утратившими силу собственные приказы, регулировавшие пограничные зоны в Ростовской и Воронежской областях и в Крыму. Именно эти приказы прежде превращали въезд в аннексированные в 2022 году регионы и выезд из них в процедуру, почти идентичную пересечению государственной границы.

Как указывается в проектах, необходимость изменений связана с тем, что Херсонская область, «ДНР» и «ЛНР» были «приняты в состав Российской Федерации», а по их границам теперь проходит именно «государственная граница, сопряженная с территорией иностранного государства».

Таким образом, пограничная зона отныне будет определяться исключительно применительно к территориям, примыкающим к государственной границе, а не к бывшим административным рубежам между регионами России и аннексированными территориями.

Исключение сделано для Крыма — там пограничная зона сохранится, но только «в пределах принадлежащих Российской Федерации островов Чёрного моря». Устанавливать конкретные места и часы въезда в эту зону, а также размещать предупреждающие знаки будет региональное управление ФСБ.