НАТО не ждет скорого нападения России, но фиксирует наращивание войск у границ альянса — представитель блока

Россия наращивает военную группировку на границе с Финляндией, на Крайнем Севере и в Калининграде. Об этом, как передает корреспондент The Insider, предупредил высокопоставленный представитель НАТО на закрытом брифинге во время саммита альянса в Анкаре.

По его словам, Россия реформировала Ленинградский и Московский военные округа, а также сформировала как минимум один новый армейский корпус и три новые дивизии. В НАТО считают, что эти шаги связаны с целью Москвы довести численность российской армии до 1,8 млн человек.

При этом большая часть российских новобранцев, по оценке альянса, по-прежнему отправляется на фронт в Украине для восполнения потерь. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия ежемесячно теряет 30–35 тысяч человек убитыми и ранеными.

В НАТО также отмечают, что темпы продвижения российской армии на украинском фронте снизились в несколько раз по сравнению с прошлым годом. По словам высокопоставленного представителя альянса, Москва, вероятно, не сможет достичь поставленных целей в заявленные сроки:

«Владимир Путин продолжает менять правила игры, одновременно заявляя, что каждый захваченный километр — это крупная победа».

Несмотря на кибератаки и провокации в Европе, в НАТО не считают, что Россия в ближайшее время готовится к прямой военной конфронтации с альянсом. Признаков намерения РФ совершить неминуемую атаку на альянс в краткосрочной перспективе нет, заявил представитель. При этом он добавил, что Путин и российские власти иногда принимают «достаточно плохие решения».