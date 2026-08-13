На «Госуслугах» появится сервис по поиску и покупке мест на кладбищах

Пользователи портала «Госуслуг» в ряде регионов России получат доступ к сервису для поиска и покупки мест на кладбищах. Об этом со ссылкой на документы Минцифры пишет газета «Коммерсантъ».

Сервис появится к декабрю этого года в 21 регионе страны. Для этого в Национальную систему пространственных данных (НСПД) загрузят данные о 14 тысячах кладбищ — это около одной пятой всех кладбищ в России.

Проект оценивают примерно в 295,5 млн рублей.

В Минцфиры считают, что такой подход не только упростит доступ к услугам, но и сделает похоронный бизнес более прозрачным. С этим согласились и в Ассоциации крематориев России.

«Когда видно, кто, на каком основании и когда выделил участок или выдал разрешение, становится меньше пространства для неофициальной продажи мест, навязывания посредников и утечки информации о смерти к так называемым черным агентам. Это снижает коррупционные риски при выделении мест и выдаче разрешений», — цитирует газета президента Ассоциации Алексея Сулоева.

Тем не менее уже на стадии пилотного запуска (сервис тестируют в шести регионах) возникли проблемы, отмечает он. Среди прочего называются разрозненность цифровых данных о конкретном месте захоронения и дополнительная нагрузка на чиновников муниципалитетов при нехватке денег и оборудования.

В первом полугодии 2026 года в России зарегистрировали рекордное за пять лет число новых похоронных компаний. Участники рынка связали это с ростом спроса и выходом компаний из «серой зоны».