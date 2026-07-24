В России зарегистрировали рекордное за пять лет число новых похоронных компаний. Траты на ритуальные услуги растут

В первом полугодии 2026 года в России зарегистрировали 995 новых компаний и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых стали ритуальные услуги. Это на 22,5% больше, чем за тот же период прошлого года, и максимум за последние пять лет, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков.

Всего к концу июня на российском рынке работали 11,5 тысячи похоронных организаций — на 7,6% больше, чем годом ранее. При этом 81% из них зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Опрошенные газетой участники рынка не связывают увеличение числа компаний с ростом спроса на ритуальные услуги. Они полагают, что значительная часть похоронных агентов раньше работала без регистрации, но теперь вынуждена выходить из серой зоны, чтобы принимать безналичные платежи и законно получать компенсации из бюджета. Дополнительным фактором стали регулярные проверки со стороны надзорных ведомств.

Еще одной причиной могло стать изменение налогового законодательства. С 2026 года порог дохода, до достижения которого работающий по упрощенной системе бизнес освобождается от НДС, снизился с 60 млн до 20 млн рублей. Из-за этого некоторые похоронные компании могли разделить бизнес на несколько индивидуальных предпринимателей, чтобы сохранить льготный налоговый режим. Одновременно на рынок выходят небольшие компании, которые создают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов, а также перевозчики, отмечают собеседники газеты.

По данным Росстата, с января по май жители РФ потратили на ритуальные услуги 57,8 млрд рублей — на 9,6% больше, чем годом ранее. В крупных городах организация похорон обходится в среднем в 90–110 тысяч рублей, за год расходы выросли на 12–15%. Средняя стоимость изготовления гроба в июне достигла 9,2 тысячи рублей, увеличившись на 11%.

Участники рынка объясняют рост расходов прежде всего инфляцией, подорожанием древесины, металла и логистики. При этом клиенты всё чаще отказываются от дополнительных элементов церемонии, выбирают более простые гробы и бетонные памятники вместо гранитных. Поэтому маржинальность официального похоронного бизнеса существенно не увеличилась.

Росстат больше не публикует актуальные данные о смертности в России. По данным Минздрава, за первое полугодие 2025-го число умерших увеличилось на 0,9%, до 915,9 тысячи человек. Никто из собеседников «Коммерсанта» не связал рост количества похоронных компаний с войной, которую Россия продолжает вести в Украине.