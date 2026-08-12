Премьер Чехии Бабиш поддержал слежку за сотрудниками Минздрава. Он делал то же самое сам в Минфине, будучи его руководителем

Премьер-министр Чехии и лидер партии ANO Андрей Бабиш заявил, что поддерживает министра здравоохранения Адама Войтеха в скандале со слежкой за рабочими компьютерами сотрудников ведомства. Об этом Бабиш сообщил изданию Seznam Zprávy.

По словам премьера, о найме компании Ryant для контроля за сотрудниками министерства здравоохранения он узнал из СМИ, но полностью одобряет это решение. Бабиш напомнил, что сам прибегал к услугам той же фирмы, когда занимал пост министра финансов — контракт был заключен в 2015 году. Тогда советником Бабиша в министерстве работал Адам Войтех.

Как утверждает Бабиш, проведённый тогда анализ выявил, что часть чиновников министерства финансов в рабочее время просматривала порнографические сайты, смотрела фильмы, занималась покупками и искала себе новую работу. По итогам проверки ведомство покинули десять сотрудников, двое из них находились на испытательном сроке.

Теперь чиновники Минздрава утверждают, что проверки проводились без предупреждения, носили массовый характер, велись в том числе вне рабочего времени и могли затронуть их личную переписку — в частности, банковские выписки и медицинские документы. Работники подали жалобы в трудовую инспекцию и Управление по защите персональных данных, а также собрали петицию, которую подписали несколько десятков человек. Как выяснилось, министерство здравоохранения не опубликовало договор с Ryant в реестре контрактов, что противоречит закону, — соглашение об урегулировании с компанией было заключено только после огласки в СМИ.

Войтех и Бабиш утверждают, что компания Ryant не отслеживает содержание личной переписки сотрудников, а фиксирует лишь в целом, как используется компьютер. При этом, как следует из документов ведомства, руководители получали отчёты о работе конкретных сотрудников — то же самое происходило и во время проверки в министерстве финансов при Бабише.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Чехии прекратить направлять в Брюссель заявки на возмещение субсидий для компаний, связанных с Бабишем, до тех пор, пока конфликт интересов не будет окончательно урегулирован.