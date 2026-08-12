Kpler снизила прогноз переработки нефти в России на август до 4 млн баррелей в сутки. Это ниже июньского антирекорда

Объем переработки нефти на российских НПЗ в августе сократится до 4 млн баррелей в сутки из-за внеплановых ремонтов и простоев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитической компании Kpler. Это почти на 5% меньше июльского показателя в 4,2 млн баррелей и примерно на 2,5% ниже июньского уровня. В июне переработка уже опускалась до минимального за последние годы значения — 4,1 млн баррелей в сутки.

Источник газеты в отрасли допускает, что в августе российские НПЗ будут перерабатывать от 3,8 млн до 4,1 млн баррелей в сутки. В сентябре показатель может вырасти до 4–4,3 млн баррелей, однако к обычному уровню в 5,3–5,5 млн отрасль в 2026 году уже не вернется, считает собеседник издания. Практическим минимумом он назвал 3,3–3,5 млн баррелей в сутки: при более низкой переработке обеспечивать внутренний рынок топливом становится крайне сложно.

Наиболее чувствительным к сокращению производства остается рынок бензина. По данным источника «Коммерсанта», в начале июля российские НПЗ производили только около 70% необходимого в сезон объема бензина, из-за чего властям пришлось организовывать импорт. Еще в начале июля Kpler прогнозировала рост переработки в июле–сентябре до 4,4–5 млн баррелей в сутки, однако после новых простоев ухудшила оценку.

Международное энергетическое агентство также связало ухудшение ситуации на мировом рынке нефтепродуктов в том числе с атаками на российские НПЗ. Ведомство снизило прогноз мировой переработки в третьем квартале на 370 тыс. баррелей в сутки из-за ударов по российским заводам и перебоев с поставками нефтепродуктов с Ближнего Востока. По оценке МЭА, глобальные объемы переработки в 2026 году сократятся в среднем на 2,5 млн баррелей в сутки.

Одним из последних остановившихся предприятий стал НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», атакованный украинскими беспилотниками 11 августа. По данным Reuters, завод прекратил переработку после пожара и повреждения оборудования. Мощность предприятия составляет 5,76 млн тонн нефти в год, или около 115 тыс. баррелей в сутки.

На фоне нехватки топлива власти Липецкой области решили с 13 августа вернуть продажу бензина по системе «чет-нечет», отмененную в начале месяца. В Оренбургской области такой порядок впервые ввели на всех АЗС после атаки на завод в Орске. В обоих регионах продажу бензина ограничили 30 литрами на один автомобиль. Ранее власти Сочи призвали жителей и туристов отказаться от поездок на личном транспорте из-за перебоев с поставками на заправки.