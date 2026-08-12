Медиаорганизации в США подали в суд на Трампа из-за платной ленты в Truth Social с ранним доступом к постам президента

Две американские медиаорганизации подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за платной ленты с «самым быстрым доступом» к его постам в Truth Social. Об этом пишет общественная организация «Граждане за ответственность и этику» (CREW).

Авторами иска стали новостная организация Intercept Media и некоммерческий фонд Freedom of the Press Foundation. Они обратились в суд Нью-Йорка, требуя запретить платную ленту, которую в иске называют «экстраординарным, коррупционным и неконституционным» решением.

О запуске Truth API стало известно в прошлом месяце. Эта платная лента будет предлагать пользователям публикации 10 наиболее влиятельных аккаунтов соцсети быстрее, чем обычные push-уведомления. Стоимость подписки, как отмечает агентство Bloomberg, составляет от $60 000 до $100 000 в месяц.

Ориентирован продукт прежде всего на бизнес. В компании — владельце соцсети Trump Media & Technology Group, анонсируя запуск, сказали, что инструмент поможет компаниям получить дополнительный доход. Как минимум посты президента Дональда Трампа действительно влияют на американские и мировые рынки — доступ к ним раньше всех может сыграть компаниям на руку.

По мнению авторов иска, такой подход противоречит Конституции США. Он нарушает, в частности, Первую поправку, которая гарантирует американцам равный доступ к публичным заявлениям президента.

«Президент Трамп попирает Конституцию ради личной выгоды — не новость, но эта последняя схема — возмутительна. Все американцы имеют право на своевременный доступ к публичным заявлениям своего президента, а не только те, кто готов платить компании президента $100 000 в месяц», — считает юрисконсульт CREW Никель Сус.

Кроме того, правозащитники считают, что эта схема также является возможностью обогащения для Трампа. Примерно 41% акций Trump Media & Technology Group принадлежит трастовому фонду самого президента. Управляют им его дети.

Истцы просят признать неконституционным размещение правительственных сообщений в соцсети, а тем более — платный ранний доступ к ней — и запретить Трампу и его чиновникам использовать соцсети в этих целях.

