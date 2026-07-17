Truth Social анонсировала платную ленту с «самым быстрым доступом» к постам Трампа

Компания Trump Media & Technology Group (владелец соцсети Truth Social) объявила о новой платной лицензированной ленте для своих пользователей. Утверждается, что они смогут первыми получать уведомления о новых постах на влиятельных аккаунтах в соцсети — например, президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Новая лента прежде всего рассчитана на торговые компании и банки. Целевой аудиторией ленты Truth API назвали организации, «наиболее пострадавшие от затрат, связанных с задержкой информации»:

«До сих пор... фирмы, которые уделяют приоритетное внимание отслеживанию влиятельных публикаций Truth, полагались на ручной мониторинг. API Truth устраняет этот пробел».

Лента Truth API будет предлагать пользователям публикации 10 наиболее влиятельных аккаунтов соцсети быстрее, чем обычные push-уведомления. Неясно, будут ли посты для обычных пользователей на этом фоне выходить с задержкой или нет.

Сервис запустят 1 августа. Сколько будет стоить подписка, неизвестно.

В самой компании ожидают, что инструмент поможет компаниям получить дополнительный доход. «Рынки уже реагируют на публикации в Truth Social», — сказал генеральный директор Trump Media & Technology Group Кевин МакГурн.

Заявление МакГурна не лишено оснований. Посты Трампа действительно влияют на американские и международные рынки. Например, в разгар торговой войны в прошлом году Трамп неожиданно объявил о приостановке на 90 дней повышения целевых пошлин для большинства стран. Этот поворот в его торговой политике положительно отразился на рынке: акции компаний, которые с появлением тарифов сначала упали, вновь начали расти в цене.

Примерно 41% акций Trump Media & Technology Group принадлежит трастовому фонду самого президента. Управляют им его дети.