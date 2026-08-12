Иммиграционная служба США потратит до $20 млн на «деэскалационные устройства» — перчатки, способные бить электрическим током

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) планирует потратить до $20 млн на «устройства для отвлечения внимания и деэскалации конфликта» — перчатки, способные проводить электрический ток. Об этом пишут Associated Press и CNN.

Устройство известно как CTG 5 GLOVE, что расшифровывается как Generated Low Output Voltage Emitter — генератор низковольтного напряжения. Выглядит этот элемент снаряжения как обычные патрульные перчатки — до тех пор, пока сотрудник не нажмет переключатель для активации электрического режима. Удар током будет возможен, когда перчатка соприкоснется с кожей.

Глава Института по предотвращению смертей при содержании под стражей Джон Питерс сравнил болевой стимул при активации перчаток с «укусом пчелы»:

«Это мгновенное и резкое воздействие, которое отвлекает внимание. Если сотрудник полиции сталкивается с каким-либо сопротивлением со стороны задержанного, это, безусловно, эффективный инструмент», — цитирует его AP.

По данным CNN, ознакомившегося с предварительным вариантом контракта, поставить устройства должны к концу марта 2027 года. Сколько именно перчаток планируется закупить, неясно, но потратить на это готовы до $20 млн.

Такие перчатки уже используют сотрудники исправительных учреждений и правоохранительных органов. Например, в 2024 году их закупила тюрьма в Оклахоме, также известно об их использовании сотрудниками исправительного учреждения округа Лоренс в Южной Каролине. Однако в последнем случае упоминание устройств GLOVE связано также с уголовным делом о злоупотреблениях и насилии в отношении заключенных.

Правозащитники также критикуют решение оснастить сотрудников и агентов ICE такими перчатками. Иммиграционная полиция США и так известна злоупотреблениями и насилием по отношению к задержанным, став инструментом силового давления. Гарантировать, что устройства типа GLOVE будут использоваться сотрудниками службы по назначению, сложно.