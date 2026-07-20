ФБР запретили расследовать инциденты с участием сотрудников миграционной полиции ICE — NYT

Федеральным агентам в США запретили расследовать инциденты с участием сотрудников миграционной полиции ICE (Immigration and Customs Enforcement). Письма с соответствующим содержанием в четверг на прошлой неделе получили руководители ФБР по всей стране, пишет со ссылкой на источники газета The New York Times.

По данным издания, в инструкциях говорилось, что бюро прекратит расследование заявлений о нападениях на сотрудников министерства внутренней безопасности, которое контролирует служащих ICE. Хотя такие расследования призваны установить, действительно ли сотрудники подверглись нападению, они могут стать важным средством сбора доказательств и против них самих.

Ответственность за расследование дел, связанных с сотрудниками иммиграционной службы, предположительно, перейдет к Службе расследований внутренней безопасности — подразделению ICE. Фактически агентство будет проводить эти расследования самостоятельно.

Министерство внутренней безопасности официально отрицает какие-либо изменения в этой пракике.

Если нововведения все же будут приняты и войдут в практику, это резко ограничит контроль правоохранительных органов за деятельностью сотрудников иммиграционной службы. Действия сотрудников ICE являются источником напряженности в обществе на протяжении последних нескольких месяцев: сотрудников обвиняют в жестких задержаниях и грубом обращении с задержанными.

Некоторые рейды агентов миграционной полиции заканчивались смертью задержанных. За последние две недели произошли еще два случая стрельбы агентов ICE со смертельным исходом — в штатах Техас и Мэн.